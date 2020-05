¿Habrá proceso legal contra el hombre que asegura ser Juan Gabriel en un video? Se revela qué acciones legales serán tomadas en contra del hombre que asegura ser Juan Gabriel y haber fingido su muerte por diversas razones. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, se dio a conocer un video donde un hombre asegura ser Juan Gabriel y haber fingido su muerte por diversas circunstancias. Reveló que quiso mostrarse públicamente para dar un mensaje de esperanza por la cuarentena que se vive a causa del coronavirus. Ahora, Guillermo Pous, abogado y albacea del legado de el Divo de Juárez, se pronuncia contra el supuesto cantante. RELACIONADO: ¿Juan Gabriel está vivo? Mira el video en el que el cantante asegura que fingió su muerte Image zoom “Eso es a través de un software que se llama ‘Face’, se ha utilizado en varias ocasiones por muchos famosos. Aquí, además, es mal utilizado”, explicó Pous al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Era evidente que no es Don Alberto [Aguilera Valadez, nombre real del Juan Gabriel]. ¿A qué puede obedecer esto? En principio nada. No hay una suplantación de identidad. Lo tomamos como una sátira. No existe un lucro directo que se haya absorbido como consecuencia de él”. Así, “por lo pronto no” se va a emprender a ninguna acción legal porque no conocen “quien lo realizó, ni el origen, ni el propósito”. Sin embargo, existen cuestiones a considerar porque se está utilizando la figura del intérprete de “Hasta que te conocí” para lanzar mensajes contra el actual gobierno mexicano y su estrategia conocida como Cuarta Transformación (4T). Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Sí se ha compartido por redes sociales pero no tienes el origen, cuál es la persona ni cuál era la intención”, agregó. “Lo preocupante aquí, me parece, más allá de usar la imagen sin autorización, que eso sí lo es de Don Alberto, es el mensaje que mandan queriendo desprestigiar a una institución, por las razones que sean, utilizando la imagen de Alberto Aguilera”. Guillermo Pous aseguró que no es sencillo suplantar la identidad de alguna persona y cometer actos en contra de la ley con un audio o video de este tipo; por lo tanto, la integridad de Juan Gabriel está perfectamente protegida.

Close Share options

Close View image ¿Habrá proceso legal contra el hombre que asegura ser Juan Gabriel en un video?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.