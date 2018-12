El regreso de Francisca Lachapel a Despierta América tras anunciar su compromiso, ¿qué dijo su prometido?

Francisca Lachapel hizo un triunfal regreso a Despierta América (Univision) tras anunciar su compromiso con el empresario italiano Francesco Zampogna. La presentadora dominicana recibió una bienvenida con brazos abiertos de sus copresentadores, quienes quedaron maravillados con su anillo de compromiso.

Lachapel presentó oficialmente a su prometido, quien dijo unas palabras en una llamada telefónica al programa matutino. “Hola baby”, lo saludó emocionada Lachapel, a lo que él respondió en buen español “hola, buenos días a todos”.

Cuando Karla Martínez le preguntó lo que significa Francisca para él, su futuro esposo contestó: “Ella te puede agarrar la mano y sentir todo, si estás bien, si estás mal. Me puede leer mis pensamientos, es una cosa extraordinaria. Estoy un poquito emocionado. Yo la amo”.

Muchos fanáticos de la dominicana la felicitaron en las redes sociales del programa. “Felicidades para Francisca y que ese amor perdure con la bendición de Dios”, le deseó una. “Estamos contigo mi linda Francisca, que este nuevo amor sea de bendición para ti y tu familia”, escribió otra.

Lachapel también compartió el video de la romántica pedida de mano en el desierto de Dubai. “Nunca me iba a imaginar que iba a pasar en el desierto”, confesó ella. “Me llevó allí, subimos esa duna, puso la canción que esa es nuestra canción, la de Perfect Symphony. Ibámos caminando y ahí me dijo en inglés ‘Yo quiero pasar el resto de mi vida contigo’ Ahí vi que sus ojos se aguaron, se pusieron llenos de lágrimas y yo le dije en español: ‘Yo quiero pasar el resto de mi vida contigo también’…Ahí él me dijo ‘¿Quieres casarte conmigo?'”

Instagram / Francisca Lachapel

Además ella compartió que en Dubai se hizo un tatuaje en la mano para celebrar su compromiso. “Ya le pertenezco a alguien”, dijo. “Vengo de vivir la semana más espectacular de mi vida. Estoy feliz, estoy enamorada. No se me quitan las mariposas del estómago”.

Instagram/Francisca Lachapel

Si bien este sería su segundo matrimonio, Lachapel asegura que nunca ha amado así. “Es la primera vez que experimento una felicidad plena, del corazón, algo puro, algo que yo nunca en mi vida había sentido, que no se puede explicar”, concluyó.