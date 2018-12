Supuesta amante de Offset pide perdón a Cardi B

Rompe el silencio la supuesta amante de Offset, el esposo de Cardi B. La modelo Summer Bunni mandó un video a TMZ donde alega: “No he estado con Offset desde que nació su bebé. No sabía lo serio que era su matrimonio. Otras chicas lidiarían con esta situación y dirían: ‘Yo soy la razón que ellos se están divorciando’… Me siento avergonzada…Nunca quise destruir un hogar feliz”.

Paras Griffin/Getty Images for BET

El miércoles, Cardi B, de 26 años, anunció en Instagram que se estaba separando de su esposo Offset, el padre de su hija Kulture Kiari, de 4 meses. “Yo sé que ella y Offset sienten mucho amor el uno por el otro— lo puedo ver— así que espero que con esto ella pueda enfocarse en su amor por Offset”, añadió Summer Bunni en el video.

La modelo también compartió mensajes en Instagram y alega que Offset trató de planear un trío sexual con ella y la rapera Cuban Doll, quien no ha reaccionado a las alegaciones.

Summer Bunni aclara que no ha hablado aún con Cardi B pero dice estar arrepentida de supuestamente interferir en su matrimonio. “Quiero que sepa que soy una persona muy genuina y no estoy aquí para romper su familia o destruir lo que ella tiene con su esposo. Siento mucho que esto ha pasado y siento mucho que no pensé en mi valor como dama y espero que ella pueda sobreponerse a esto”, dice la modelo.

Un día después de anunciar su ruptura con Offset, Cardi B actuó en la discoteca E11EVEN de Miami como parte de la feria Art Basel.

Alexander Tamargo/Getty Images for E11EVEN)

La cantante de raíces dominicanas lucía fabulosa con cabello multicolor y sensual vestido negro, pero no tenía puesto su anillo de compromiso, reporta PEOPLE.