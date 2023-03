Esto dijo el padre de Constanza, la hija de Edith González, sobre la joven Santiago Creel, el padre de Constanza, la hija de Edith González, fue cuestionado sobre la joven y así respondió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Constanza, la única hija que tuvo Edith González, fue resultado de un romance de la actriz con Santiago Creel. En un inicio el actual presidente de la Cámara de Diputados de México no tenía trato con la niña y, en 2008, la reconoció legalmente; incluso, lo confirmó de manera pública en una breve declaración. "Es un acta auténtica, he reconocido que Constanza es mi hija, aquí con ustedes quiero dar la cara de ello", mencionó en aquel momento. Tras la muerte de la protagonista de la telenovela Eva, la trailera, la jovencita se fue a vivir con su padre y sus medias hermanas; aunque continúa teniendo una relación cercana con su tío Víctor, hermano de la famosa, y con Lorenzo Lazo, quien fue su padrastro. Ahora, el político, quien acudió al homenaje póstumo del actor Ignacio López Tarso, fue cuestionado sobre la chica. "Constanza está muy bien", mencionó Creel a los medios de comunicación. "Temas personales no los toco". Edith Gonzalez y su hija Constanza Creel Edith González y su hija Constanza Creel | Credit: Mezcalent; Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diputado está en la terna para contener como próximo presidente de la nación azteca; ante ello, mencionó si su primogénita ha colaborado con él en ese proceso. "En mi campaña no se ha hecho presente", aclaró. "Aún no se ha hecho presente mi familia porque aún no me inscribo". Santiago Creel Santiago Creel posa con su familia | Credit: Instagram Santiago Creel Ante la insistencia de la prensa, Santiago Creel dejó claro que las cuestiones íntimas no las respondería, debido a su condición laboral. "No voy a responder ninguna pregunta de carácter personal o personal, soy un hombre público; mi trabajo es la política", concluyó. Desde la muerte de Edith González, Constanza se ha mantenido muy reservada con su vida.

