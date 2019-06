Caso Pablo Lyle: Rompe el silencio la pareja sentimental del hombre fallecido por el golpe del actor En entrevista exclusiva con el programa Suelta la sopa (Telemundo), Mercedes Arce dio un desgarrador testimonio en el que rompe el silencio y apunta apunta fuertemente a la agresión de Lyle. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message El lamentable incidente en el que se vio enfrascado el actor Pablo Lyle el pasado 31 de marzo que terminó con la vida de Juan Ricardo Hernández, de 6 años, ha tenido numerosas repercusiones. El actor mexicano se encuentra detenido afrontando cargos por homicidio involuntario y en su caso, los abogados de Lyle parecen haberse anotado una victoria en el caso puesto que el juez que lleva el caso accedió a dos de las peticiones más importantes que hicieron en la más reciente audiencia llevada en la ciudad de Miami. Image zoom Sin embargo, dos meses después de que Lyle fuera arrestado tras la agresión, los allegados a la víctima continúan pendientes del caso y piden que se haga justicia. La pareja sentimental de Juan Ricardo Hernández, ha dado declaraciones a la prensa luego de meses de guardar su sufrimiento. En entrevista exclusiva con el programa Suelta la sopa (Telemundo), Mercedes Arce dio un desgarrador testimonio en el que rompe el silencio y apunta apunta fuertemente a la agresión de Lyle. “Acabó con mi vida, y aunque él no lo crea, acabó con la de él”. Image zoom Victor Chavez/WireImage “Cada noche que él ponga la cabeza en la almohada, [Juan Ricardo] tendrá que venirle al pensamiento”, declara Arce en un adelanto que presentó el vespertino. “No le veo en su rostro ningún arrepentimiento”. La entrevista completa de Mercedes Arce se presentará esta semana en Suelta la sopa a las 4 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement EDIT POST

