Entre lágrimas, Daniela Castro rompe el silencio tras ser encontrada inocente de robo: "He sido juzgada, crucificada"

La actriz Daniela Castro rompió el silencio y muy conmovida habló en una conferencia de prensa sobre la odisea que vivió tras ser acusada de robo. La protagonista de telenovelas como Cañaveral de pasiones y Lo que la vida me robó habló con varios medios de comunicación después de que la fiscalía de San Antonio desestimara los cargos de robo en su contra.

“Lo único que me lastimó hasta lo más profundo de mi ser fue el daño emocional, el daño terrible que le hicieron a mi familia, el daño que me hicieron a mi, pero sobre todo el daño que le hicieron a mis hijos”, dijo entre lágrimas la actriz mexicana. “He sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada, humillada, por algunos medios, por otros no”.

Pablo Salazar/Clasos.com/LatinContent/Getty Images

El pasado 28 de octubre la estrella se encontraba realizando una serie de compras en la tienda Saks OFF 5th, cuando fue arrestada por supuestamente hurtar $700 en prendas. Tras su detención, la actriz pudo recuperar su libertad luego de pagar una fianza de $800, según lo reportó el diario Un Nuevo Día en su sitio en línea.

Castro aseguró que este incidente la había marcado. “También les quiero aclarar que no soy cleptómana, no estoy enferma de nada, que esto me afectó emocionalmente mucho más de lo que ustedes se puedan imaginar”, confesó. La actriz se mostró indignada ante lo sucedido. “Yo soy inocente y se cometió una injusticia”, recalcó. “Yo soy madre de familia, yo tengo 32 años de mi vida trabajando, tengo una carrera impecable”.