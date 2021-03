Exesposa de Ricardo Crespo, acusado de abuso sexual a su hija, lamenta que la menor haya "sufrido en silencio" La exesposa del actor mexicano Ricardo Crespo rompe el silencio y pide al padre de su hija que deje de negar su culpa tras acusarlo de abusar sexualmente de la menor. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir María Rodríguez, la exesposa del actor mexicano Ricardo Crespo, le pide al padre de su hija Valentina que acepte responsabilidad por sus actos. Rodríguez asegura que la demanda de abuso sexual a su hija que puso en contra Crespo es válida y no una manera de vengarse del actor. Rodríguez y Crespo se divorciaron hace cinco años y ella le pide que "hable con la verdad", ya que el exintegrante del grupo Garibaldi asegura que no es culpable de estas acusaciones. Rodríguez contó su verdad en el programa Venga la alegría. Valentina, de 14 años, y su madre acusaron a Crespo y el actor fue arrestado en México por presunto abuso sexual a una menor. Según la demanda, Crespo presuntamente violó a su hija y abusó de ella desde que era una niña. Por medio de un comunicado, Rodríguez expresó: "daría todo para que su hija nunca hubiera tenido que pasar por algo tan doloroso". La madre dice que fue un shock enterarse de la pesadilla que vivió su hija. "El abuso infantil es una problemática que sufre la sociedad, muchas personas ven lejana esta situación y piensan que no sucederá en sus vidas. Así fue para mí, nunca imaginé que esta situación alguna vez se iba a ver reflejada en mi familia y menos en la vida de mi hija. Aún no puedo creer que mi hija Vale hubiera sufrido en silencio durante tantos años", dijo. La madre aseguró que jamás mentiría sobre algo tan grave. "La gente que me conoce y nos conoce, conocen la verdad y absolutamente todo", añadió. "En ningún momento expondría a mis hijos y a mí misma en un tema tan delicado para vengarme como de qué o por qué. No tiene sentido eso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ricardo Crespo Image zoom Credit: mezcalent.com Rodríguez dice que Valentina sufrió mucho este supuesto abuso de su padre."Hoy, que sé lo que pasó, te puedo decir un ejemplo muy rápido: Mi hija se enfermaba mucho de la garganta y del estómago, era todo el tiempo", narró. "Nunca te imaginabas que era por algo así (un abuso sexual). Yo la llevaba con mil doctores, hoy entiendo que era una parte emocional", contó en el programa mexicano. También condenó a las personas que han criticado a su hija en redes sociales después de hacer la denuncia contra su padre."Se me hace súper cruel que pase esto, y más entre mujeres y niñas, burlándose de una situación que a ella y a nosotros nos ha causado tanto dolor", expresó Rodríguez. Valentina escribió en sus redes sociales: "El dolor de haber vivido una violación es horrible. Ojalá jamás sientas ese dolor, miedo... Nunca te lo deseo porque tú lo ves como un chiste y como una ofensa. No se lo deseo a nadie". María Rodríguez dijo que tanto ella como Valentina y su otro hijo, Sebastián, están asistiendo a terapias para sanar de este trauma emocional. "Tiene mucha ilusión de en un futuro poder ayudar a otras niñas y motivar a mujeres, es como un sueño para ella", añadió sobre su hija.

