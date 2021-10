Haatepah Clearbear, el modelo nativo americano que triunfa en el mundo de la moda El modelo nativo americano Haatepah Clearbear ha acaparado las miradas en la industria de la moda en los últimos tiempos, en los que su carrera va en ascenso Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Haatepah Credit: TIKTOK/@desertndn Haatepah Clearbear ha acaparado las miradas en la industria de la moda en los últimos tiempos, en que su carrera como modelo ha ido en ascenso. El joven de 23 años, descendiente de las tribus Kumiai y Chichimeca-Guamare que están asentadas en la zona fronteriza entre California y Baja California, apareció además en las páginas en la revista Vogue. "En este momento, soy uno de los pocos modelos nativo americanos que trabaja en la moda. Cuando era niño, no tenía esa representación, así que me digo a mí mismo: 'Sé la persona a la que desearías haber admirado'", dijo en entrevista para Vogue. Coyotl, como también es conocido, reveló que de pequeño fue adoptado junto con su hermano gemelo Nyamuull por una familia de San Francisco, con quien tuvo discrepancias luego de que comenzara a despertar su interés por conocer su raíces y a emprender el activismo a favor de las culturas indígenas. Establecido en Los ´Ángeles junto a su hermano, allí Coyotl se empezó a involucrar cada vez más en el mundo del modelaje, llegando a participar en campañas para las marcas Uniqlo, Youth to the People, Nike, Missoni y Apple. Su aparición en este tipo de publicaciones ha contribuido a ayudar a visibilizar su cultura y a desmontar los patrones y estereotipos de belleza establecidos por años. Sus rasgos marcadamente indígenas, el color de su piel y su cabello se desmarcan de las acostumbradas pieles blancas, cabellos rubios y ojos claros. Coyolt, además de su activismo y su trabajo como modelo, ha realizado también una gran labor en ayuda a la protección del medio ambiente. "Somos ecologistas natos. Siempre hemos sabido trabajar con la tierra en vez de luchar contra de ella, en un equilibrio perfecto. Desde un punto de vista occidental, nos centramos más en domesticar y controlar la tierra, y no en trabajar con ella. Cuando se trata de la tierra y los recursos, el ego humano lo tapa todo. Todo lo que no sean nuestros deseos y necesidades se vuelve prescindible", dijo en la entrevista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven, además, ha exhortado a las personas a que se interesen por las culturas indígenas. "Interésate por tus raíces y enorgullécete de ellas. Incluso si no eres indígena, conectar con nuestra cultura es bueno para proteger el planeta. Nuestra cultura va unida a la protección de la tierra. La consideramos nuestra madre", añadió.

