¡Exclusiva! Las hermanas Hanna y Ashley celebran dos décadas del dúo Haash y nos hablan de sus vidas Las hermanas Hanna y Ashley del dúo musical Haash hablan de su gira, sus 20 años en la música y cómo ha transformado su mundo la llegada de Mathilda, la hija de Hanna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de compartir escenarios por dos décadas, y escribir canciones juntas, las hermanas Hanna y Ashley del dúo Haash, son vecinas. Hannah: "Qué suerte de encontrar dos casas que están literal una al lado de la otra", dice Hanna sobre sus hogares en Houston, Texas. "Tenemos una relación muy buena, no sé si sana", añade Ashley risueña. "Pero estamos juntas todo el tiempo". Además de trabajar juntas y vivir puerta con puerta, las hermanas juegan tenis en su tiempo libre y disfrutan cuidando a Mathilda, la hija de Hanna. La niña, de dos años, le ha cambiado la vida a las dos. "Como tía, es increíble poder tener un cachito de Hanna. Es mini Hanna", dice Ashley sobre su sobrina. "Es la primera gira que tenemos con hija", dice Hanna. "Ashley un poco la adopta porque cuando estamos de gira estamos las tres", dice sobre su hermana y su bebé. "Ha sido muy bonito. Obviamente es más trabajo porque me tengo que organizar más y me divido. Mitad del día estoy trabajando y mitad del día estoy de mamá, pero ha sido padrísimo porque yo siento que vivimos en una sociedad que hay que ir rompiendo ciertos estereotipos", añade la cantante. "A mí me encanta poder ser ese ejemplo para Mathilda de una mamá que no solamente es mamá y entregada, pero también una mujer soñadora, una mujer que tiene retos y metas, y sale a luchar día tras día por esas cosas". Haash Credit: Jenn Pochat "Me encanta poder ser un ejemplo para Mathilda de una mamá que no solamente es mamá y entregada, pero también una mujer soñadora, una mujer que tiene retos y metas, y sale a luchar día tras día por esas cosas" Hanna de Haash La niña ha acompañado a su famosa mamá y tía durante su actual gira, que las llevó por México, Centroamérica y Sudamérica, y arranca en abril en Estados Unidos, con 22 fechas en diversas ciudades. "Esta gira ha sido alucinante para nosotras. Es más ambiciosa que hemos tenido en toda nuestra carrera, la más grande, la más extensa", dice Hanna. Haash Credit: Jenn Pochat "Ahorita el amor es la gira, son los escenarios, mi sobrina, mi hermana, los fans", dice Ashley, de 36 años, sin soltar más prenda sobre su vida sentimental. "Estoy en el mejor momento de mi vida. Estoy haciendo lo que más amo hacer, estoy feliz con quien soy, con las decisiones que he tomado. Soy una mujer exitosa, soy una mujer que tiene libertad". "Estoy en el mejor momento de mi vida. Estoy haciendo lo que más amo hacer, estoy feliz con quien soy, con las decisiones que he tomado. Soy una mujer exitosa, soy una mujer que tiene libertad" Ashley de Haash HAASHdespiertaAmerica20 Credit: Mezcalent Por su parte, Hanna, de 37 años, agradece el apoyo de su esposo Juan Carlos Herrera. "Tenemos dos bebés, tenemos a Matilda y tenemos a nuestra perrita Pumpkin que adoptamos", dice Hanna. "Se siente increíble que mi esposo apoye y que en vez de decirme: 'quiero que te quedes', todo lo contrario, él siempre impulsa a que sea mi mejor versión". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha-Ash Credit: Mezcalent La vida misma es su mejor musa. "Ashley y yo escribimos nuestras canciones, hablamos de nuestras historias actuales, de lo que nos toca vivir", dice Hanna. "En la pandemia aprovechamos el encierro para sacar el lado creativo, transformamos la sala de mi casa en un estudio y estuvimos grabando el disco" dice sobre Haashtag, su más reciente producción. "El legado es que nuestra música acompañe a la gente en momentos buenos, en momentos malos, en momentos donde se necesitan desahogar", dice Ashley. "Para vivir el desamor hay que vivir el amor", reflexiona Hanna. "No hay nada más bonito que tener una canción que acompañe ese sentimiento, ese dolor o esa felicidad. Es super bonito ver en conciertos que los fans nos digan: 'con su canción baile en mi boda', y saber que nuestra música acompañó a alguien en un momento importante en su vida". Ha*Ash Credit: Seitrack US Sus diferencias de personalidad enriquecen su arte. "Normalmente las canciones de desamor han salido cuando me han roto el corazón, y las de amor cuando Hanna está muy cursi", bromea Ashley. "Ashley es muy sarcástica, tiene el humor más ácido, y yo soy lo contrario, muy chocolate, muy cursi. Ashley melódicamente es muy creativa y yo la ayudo a aterrizar esas ideas, hacemos un buen complemento", añade Hanna. Conquistar juntas escenarios a nivel mundial las ha llenado de vivencias inolvidables. "Viajar con Ashley para mí es el regalo más grande que Haash nos ha dado. Creo que no seguiríamos aquí si no fuera porque nos tenemos una a la otra, porque esta carrera, a pesar de ser muy social, tiende a ser de mucha soledad", admite Hanna. "A pesar de estar rodeada de mucha gente todos los días, llegas a tu cuarto y estás sola, entonces agradezco que hay un pedazo de tierra firme que viaja conmigo a donde vaya. No hay nada más bonito que estar arriba de un escenario, y mirar a mi lado y tener con quien celebrar esa victoria", dice sobre su hermana. "Y ver lo que hemos logrado juntas", añade Ashley. "Sí hemos pasado momentos malos, momentos buenos, pero ahí hemos sido el apoyo una a la otra". Haash Credit: Toni Francois Las hermanas —nacidas en Luisiana, de raíces mexicanas— firmaron con la disquera Sony Music cuando tenían 14 y 15 años. "Lo más difícil fue al principio. Es la época en donde sales con tus amigos, vas de viaje, el primer beso, el primer novio, y todo eso no nos tocó normal", recuerda Ashley alcanzar la fama durante su adolescencia. "Eso fue lo más difícil, balancear el trabajo con la vida personal". "Nos tocó crecer más rápido", admite Hanna. "Pero el lado positivo de todo eso es que mucha gente empieza a ver que quiere hacer con su vida terminando la universidad, a los 23 o 24 años, y nosotras tuvimos una ventaja en nuestra carrera profesional de casi 10 años". Sus padres las apoyaron y guiaron. "No hay nada más valioso que ser una mujer independiente, que puede salir a trabajar y saber de su negocio, eso lo aprendimos gracias a mi papá", dice Hanna. "Por otro lado, tuvimos una mamá muy hogareña. Cuando íbamos a casa y queríamos hablar de Haash, ella nos decía: 'no, quiero saber ¿cómo está Hanna? ¿Estás saliendo con alguien?'. Esa parte maternal creo que nos ayudó mucho a tener ese balance". Haash Credit: Jenn Pochat Las hermanas agradecen el privilegio de seguir llenando estadios y grabando canciones. "No hay mejor manera de enfrentar la vida que con una sonrisa y dándolo todo", dice Ashley. "Antes de cada show rezamos y agradecemos, y lo único que queremos es tocar a la gente que pagó un boleto y que fue a vernos a nosotras dos. Si fuiste a nuestro show, quiero que la pases bien y que salgas de ahí diciendo: wow, valió la pena". Hoy, a las 6 p.m. en People VIP, mira la entrevista en video de Haash, en el Facebook de People en Español.

