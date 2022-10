Mira cómo ha crecido Santino, el hijo de Grettell Valdez Santino, le hijo de Grettel Valdez y Patricio Borghetti, ha cumplido 14 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De 2004 a 2011, Grettell Valdez estuvo casada con Patricio Borghetti; juntos procrearon a Santino, quien nació en 2008. Ahora el chico es un adolescente que el pasado 25 de julio cumplió 14 años. Este jovencito comparte su tiempo entre su madre y la familia de su padre, quien desde hace once años mantiene una relación sentimental con Odalys Ramírez y tienen dos hijos en común. De hecho, los exesposos mantienen una relación tan buena que han pasado fiestas navideñas juntos al lado de sus respectivas parejas. Incluso, celebraron todos el cumpleaños de Santino, tal como lo dieron a conocer sus padres. De acuerdo con la actriz, su primogénito es un muchacho muy maduro que siempre está al pendiente de ella, tal como ocurrió en enero de este 2022, cuando la intérprete de Gabriela Pons de Carmona en la telenovela Buscando a Frida tuvo que someterse a la amputación de una parte de su dedo por presentar una afección relacionada con el cáncer. "De tu mano es más fácil, te amo hijo Santino Borghetti", mencionó Valdez en aquel momento. Grettell Valdez Grettell Valdez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Santino actualmente estudia la secundaria en la Ciudad de México. De momento, no se sabe si seguirá el camino de sus famosos padres y se dedicará al medio artístico. El chico se ha mantenido alejado del ojo público. Aunque en su cuenta de Instagram, donde tiene 233 mil seguidores, gusta se mostrar que le gusta el sky en hielo, los parques de diversiones, la playa y pasar tiempo en compañía de sus amigos. Grettell Valdez y Patricio Borghetti, siempre que tienen oportunidad, hablan de lo orgullosos que están de su hijo.

