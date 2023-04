Mira cómo ha crecido Rafaela, la hija menor de Cristian Castro que es toda una celebridad Rafaela, la hija más pequeña de Cristian Castro ha demostrado que heredó el talento de su padre y su abuela Verónica Castro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Cristian Castro tuvo dos hijos, Simone y Mikhail, de su matrimonio con Valeria Liberman, con quien estuvo casado por cinco años, el cantante tiene una nena de nombre Rafaela, la cual nació de un romance del intérprete de "Azul" con Paola Erazo. La hija menor del cantante ha estado más en el ojo público y ha mostrado que heredó el talento de su padre, debido a que la chiquilla, de ocho años, canta y, además, desde pequeña mostró un gran interés por el piano. De hecho, hace unos días ofreció un recital. "Presentación 'El piano en mis manos' primer evento realizado por Colegio Rochester, celebración día internacional de el piano 29 de Marzo 2023, iniciativa de el pianista alemán Nils Frahm", mencionó Rafaela para acompañar el video, que publicó en su cuenta de Instagram, donde se le ve en dicho evento. Cristian Castro Cristian Castro | Credit: Gustavo Caballero/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La chiquilla también se ha convertido en toda una celebridad y en su red social tiene 93 mil seguidores; incluso, diversas marcas la patrocinan con frecuencia. La niña también ha dejado claro que las cámaras no representan ningún problema para ella; por el contrario, cuando ha tenido la oportunidad de aparecer en televisión se muestra abierta y divertida. Incluso, en sus redes sociales se presenta como modelo y actriz. El año pasado, la pequeña estuvo envuelta en una controversia debido a que Castro había hecho público que le realizaría una fiesta con motivo de su cumpleaños número ocho, pero Rafaela no se presentó; se argumentó que había una molestia por parte de la madre hacia el cantante. No se supo más del asunto. Pese a todo, Rafaela sigue disfrutando de su niñez y talento. Quizá en un futuro siga los pasos de su abuela Verónica Castro o de su papá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira cómo ha crecido Rafaela, la hija menor de Cristian Castro que es toda una celebridad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.