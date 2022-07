Entérate cómo reaccionó Gwyneth Paltrow a la boda de su ex Ben Affleck con Jennifer López El pasado 16 de julio, se dio a conocer que Jennifer López y Ben Affleck habían contraído nupcias. La ex del actor Gwyneth Paltrow se pronunció al respecto ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Ben Affleck se casó en 2002 con Jennifer Garner y tuvieron tres hijos, Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth, y Samuel. Además, antes de contraer segundas nupcias con Jennifer López, otras famosas han formado parte de la historia amorosa del actor como Ana de Armas. Sin embargo, una de las exparejas sentimentales del protagonista de la película Daredevil, fue Gwyneth Paltrow. A esta actriz la conoció en 1998 e iniciaron una relación sentimental que duró aproximadamente tres años. Cuando concluyó el idilio, los actores dejaron ver que la ruptura no había sido en los mejores términos; lo cual, pareció cambiar con el tiempo. "Ben es un hombre muy inteligente y encantador; alguien que tiene un talento inmenso y que además es divertido. Pero creo que en esa época no estaba preparado para comprometerse en una relación seria, y por eso lo nuestro no funcionó", declaró Paltrow hace un tiempo en el programa de radio de Howard Stern. Gwyneth Paltrow, Ben Affleck y Jennifer Lopez Gwyneth Paltrow, Ben Affleck y Jennifer Lopez | Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images; Daniele Venturelli/WireImage; Jamie McCarthy/Getty Images for Tribeca Festival SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El 16 de julio de 2022, se dio a conocer que Jennifer López y Affleck se casaron en secreto en Las Vegas, Nevada. ¿Qué opinó la protagonista de la película Shakespeare in love? La duda surgió en una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, cuando un fanático le preguntó directamente "¿Cómo te sientes acerca de Ben y JLo?". La respuesta de Paltrow fue contundente. "¡Amor! ¡Tan romántico! ¡Muy feliz por ellos!", mencionó. Gwyneth Paltrow Parece que las rencillas han quedado atrás y Gwyneth Paltrow se mantiene en congruencia con el mensaje de vida natural y armonioso que ha mantenido de un tiempo a la fecha. Por su parte los tortolitos Jennifer López y Ben Affleck siguen disfrutando de su luna de miel por Europa, al tiempo que continúan celebrando los recién cumplidos 53 años de la famosa actriz latina.

