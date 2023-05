¡Gwyneth Paltrow habla sin tapujos de cómo eran en la cama Ben Affleck y Brad Pitt! La actriz lo contó todo en el famoso podcast Call her daddy. "Era excelente técnicamente". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hacía mucho tiempo que Gwyneth Paltrow no hablaba de su pasado, sus relaciones y sus momentos más complejos como lo ha hecho con Alexandra Cooper en su podcast Call her daddy. En esta charla, la oscarizada actriz de 50 años, quien muestra con naturalidad sus arrugas y marcas de su cuerpo, cuenta como nunca cómo vivió algunos de los amores más importantes de su vida, sus rupturas y, ojo al dato, sus relaciones sexuales. Entre los nombres principales que salieron a colación fueron los de Brad Pitt y Ben Affleck, con quienes compartió, además de papeles cinematográficos, también una gran historia de amor. Sobre todo con el primero, con quien, aseguró, haber vivido un amor de los que dejan huella, pero también una ruptura demasiado dolorosa. Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow con Brad Pitt y Ben Affleck | Credit: Foto con Brad Pitt: (Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images) Foto con Ben Affleck: (Photo by Ke.Mazur/WireImage) Fue, sin duda, el tema del sexo y sus relaciones íntimas lo que más llamó la atención por la naturalidad y sentido del humor con que los abordó. "¿Brad o Ben?", le preguntó Alexandra antes de entrar en materia. "Brad", contestó ella. "¡Ni siquiera hice la pregunta!", bromeó la conductora quien, a lo que se refería era a que quién era mejor en la cama. Aunque la cara de Gwyneth era un poema inicialmente, no tuvo problema alguno en contestar y dar detalles, eso sí, muy cuidadosos, de cómo fueron estos galanes con ella en la intimidad. "¿Quién era mejor en la cama?", disparó Alex sin pensar. "Es muy difícil, porque Brad era esa química increíble que tienes con el amor de tu vida, en aquel momento. Y, en el caso de Ben era técnicamente perfecto", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tampoco tuvo problema en reconocer el gran dolor tras la ruptura con el protagonista de Seven. "Estaba destrozada cuando rompimos, con el corazón roto, pero fue lo mejor que pudimos hacer en aquel momento", explicó con total sinceridad. Estos y otros detalles de lo más interesantes están en el famoso podcast de Alex que ya ha dado la vuelta al mundo y las redes. En realidad son capítulos que la artista ha contado con el mayor respeto sobre un pasado muy lejano del que reconoce haber sacado importantes lecciones de vida. La actriz, madre de dos hijos con el cantante Chris Martin, de quien también soltó alguna que otra prenda, está felizmente casada con el productor Brad Falchuk. Su lista de exes, entre los cuales asegura hay otros nombres jugosos, la convierten en una de las mujeres más envidiadas del planeta.

