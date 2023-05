¡El actor Guy Ecker anuncia que la familia crece! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería guy ecker abuelo Credit: Mezcalent El actor de 64 años, Guy Ecker, hizo el feliz anuncio en redes sociales con una tierna imagen. ¡Felicidades! Empezar galería La familia de Guy Ecker crece guy ecker abuelo Credit: Mezcalent A través de sus redes sociales, el actor Guy Ecker anunció que su familia crece. El protagonista de Café con aroma de mujer, de 64 años, compartió la ecografía en su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de 200 mil seguidores. "Muchas felicidades", "¡Enhorabuena! felicidades para ti y tu familia", son algunos de los comentarios que se pueden leer en su muro de Instagram. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Guy Ecker, un abuelo muy guapo "Dichoso estoy. ¡Voy a ver abuelo!", escribió Ecker en el pie de la foto. ¡Felicidades! 2 de 6 Ver Todo Shakira en buena compañía Shakira continúa arrasando en Miami. Esta vez, la cantante colombiana se reunió con Bizarrap y Duki. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Jacky Bracamontes en traje de baño La presentadora Jacky Bracamontes aprovechó las altas temperaturas para ponerse un traje de bañó y disfrutar de un día en la playa. "Ánimo de sábado". 4 de 6 Ver Todo Dayanara Torres, una mamá orgullosa Dayanara Torres es una mamá orgullosa. La conductora boricua posó así de sonriente en la graduación de su hijo, donde también asistió el salsero Marc Anthony. "Llena de orgullo". 5 de 6 Ver Todo Yailin luce curvas de impacto a meses de haber dado a luz A casi dos meses de haber dado a luz a su hija Cattleya, la cantante Yailin luce unas curvas de impacto. La ex de Anuel AA publicó esta sexy foto en sus redes sociales modelando sus curvas. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

