Guy Ecker celebra emocionado la boda de su hijo, el también actor Jon Ecker ¡Mira el video! ¡Jon Ecker ha dejado la soltería! Su padre, el actor Guy Ecker, comparte un video de su boda y un emotivo mensaje. ¿Quién es la afortunada esposa? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Guy Ecker compartió en Instagram un video de un emotivo momento que jamás olvidará. Se trata de la boda de su hijo, el también actor Jon Ecker. "Hay momentos que superan la ficción", escribió el protagonista de la icónica telenovela Café con aroma de mujer. Su mensaje en Instagram iba acompañado de un video del actor de 63 años arreglándole a su hijo, de 39, el lazo negro de su traje de novio. El conmovedor momento generó un sinfín de comentarios de los seguidores de Guy Ecker. "Dios mío por primera vez siento que esas historias donde una mujer se enamora del padre y del hijo al mismo tiempo, es real", bromeó una admiradora. Padre e hijo además de compartir su bendecida genética, ambos han conquistado la pantalla. Guy ha brillado en Salomé, Eva Luna, Parientes a la fuerza y Heridas de amor, entre otras producciones. Por su parte, Jon ha cautivado en sus roles en Queen Of The South, Narcos, Chicago Fire y Firefly Lane, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y quién es la afortunada que llegó al altar con Jon Ecker? Se trata de la bella actriz y modelo Laura James. En su cuenta de Instagram, la recién casada, de 31 años, ahora se identifica como Laura James Ecker, y presumió su flamante anillo de diamante en sus Instagram Stories. Laura fue ganadora en el 2012 del concurso America's Next Top Model, y ha actuado en el cortometraje de ciencia ficción Nano, la película de horror Coffin 2 y la comedia romántica A California Christmas: City Lights, entre otros proyectos. ¡Felicidades a la hermosa pareja!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Guy Ecker celebra emocionado la boda de su hijo, el también actor Jon Ecker ¡Mira el video!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.