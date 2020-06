Conoce a Guty Carrera, el sexy primo de Danilo Carrera El galán de exitosas telenovelas como Hijas de la luna y La doble vida de Estela Carrillo tiene un primo que también es actor y a quien pronto veremos en el prime time hispano. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En la familia de Danilo Carrera la belleza viene en los genes. El actor ecuatoriano, que próximamente comenzará a grabar una nueva telenovela en Televisa junto con su novia Michelle Renaud, tiene cuatro hermanos y todos parecen galanes de cine. Pero el asunto no queda ahí. El protagonista de exitosos melodramas como Hijas de la luna tiene un primo que, además de desenvolverse también en el mundo artístico, posee un innegable atractivo físico. Guty Carrera, así se llama el musculoso joven, es un modelo y actor de origen ecuatoriano que comenzó su carrera en Perú, donde fue imagen de una marca de ropa interior masculina. Corredor de autos, nadador y futbolista profesional, Guty debutó en televisión en 2014 como anfitrión del programa de concurso Minuto para ganar y desde entonces no ha parado. Participante de distintos reality shows de competencia como Combate y Esto es guerra, el primo de Danilo también ha sido reportero del programa Cuéntamelo todo en Perú. En lo que respecta a su carrera como actor, Guty ha tenido pequeñas participaciones en series, como la peruana Al fondo hay sitio, y en cine, donde realizó un cameo en La peor de mis bodas. Carrera es novio de Brenda Zambrano, una de las participantes más polémicas del programa de telerrealidad Acapulco Shore (MTV), y tiene más de 600 mil seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras conquistar Perú, Guty se alista para enamorar ahora al público mexicano y estadounidense como uno de los participantes del nuevo reality de competencia de Televisa Guerreros, que la cadena hermana de Univision, UniMas, comenzará a transmitir el próximo lunes 29 de junio. Presentado por Mauricio Barcelata y Tania Rincón, el programa contará con 20 guerreros, divididos en dos equipos, los ‘Leones’ y las ‘Cobras’, quienes harán lo posible para superar retos difíciles que los harán mostrar su verdadero temperamento y personalidad. La rivalidad no se detendrá con los desafíos físicos ya que el espíritu competitivo de los concursantes continuará más allá del campo de batalla. Todos los guerreros serán juzgados por el misterioso e implacable 'Tribunal’, que llenará de suspenso y tensión el espectacular campo de batalla, donde hombres y mujeres se enfrentarán para ganar semanalmente un premio en efectivo que se duplicará en apoyo a comunidades afectadas por la pandemia del COVID-19. Guty compartirá esta nueva aventura profesional con Maripily Rivera; el hermano de José Ron, Julio; y el exnovio de la cantante Frida Sofía, Christian Estrada, entre otros.

