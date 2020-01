Guste o no guste, Meghan y Harry necesitan seguridad diplomática Muchos se preguntan por qué los contribuyentes tienen que seguir pagando por la seguridad de los duques de Sussex. La realidad es que Meghan, Harry y Archie están expuestos a grandes peligros. Además, aunque no sean altezas reales, siguen siendo miembros de la familia real. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Uno de los problemas que seguramente más preocupan a la reina Isabel y a su sucesor, el príncipe Carlos, después de la partida del príncipe Harry y Meghan Markle con su hijo a Canadá, es el tema de la seguridad que concierne a los duques de Sussex. También muchas voces se alzaron en contra de sufragar los gastos de seguridad de la pareja al retirarse voluntariamente de sus obligaciones reales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Efectivamente, ya no son altezas reales pero no dejan de ser miembros de la familia real. Entre los peligros que rodean a los Sussex, no está solo es el acoso que puede llegar a ser feroz de los paparazzi, cuya persecución aseguran causó la muerte de la princesa de Gales. También hay amenazas terroristas que pesan sobre ellos o puede que algún fan loco, a favor o en contra de la monarquía, fuera capaz de darles un buen susto. Image zoom Por lo tanto, Meghan, Harry y Archie recibirán el mismo nivel de seguridad diplomática que cualquier otro miembro de la familia real, “tanto si están en activo como si no”, aseguró el abogado londinense Mark Stephens, de la firma Howard Kennedy, a la anglosajona revista People. Image zoom Si la vida sigue su curso, un día el príncipe William será el rey de Inglaterra, en cuyo caso su hermano Harry y su familia necesitarán rodearse de una seguridad aún mayor. Image zoom “Sea quien sea que cubra sus gastos de seguridad, los canadienses o los británicos, los servicios de inteligencia de gobierno también estarán envueltos”, explica Stephens. “Si contrataran una empresa privada, no estarían al tanto del conocimiento de los servicios de inteligencia del país, algo que en este caso es totalmente necesario para brindarles una protección verdaderamente efectiva. Guste o no guste, continuarán cubriendo estos gastos porque la protección que necesitan los duques de Sussex está al margen de su retirada de la realeza”. Advertisement

