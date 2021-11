¡Gustavo Adolfo Infante acusa a Gala Montes de envidiosa por criticar a Bárbara de Regil tras morir Nala! El periodista se fue con todo contra Gala Montes por azuzar a la actriz de Parientes a la fuerza en un momento tan duro de su vida tras perder a su perrita Nala. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días la exitosa actriz e influencer Bárbara de Regil tomó desconsolada sus redes para anunciar que su querida perrita Nala había muerto al ingerir veneno de su jardín. Los amantes de los peluditos, como su primo Marco Antonio Regil quien protagonizó momentos parecidos en Internet al morir Bernie, saben exactamente el dolor que se siente al perder a sus mascotas, quienes terminan siendo miembros de la familia de tanto como se les quiere. Pero Gala Montes realizó varios comentarios controversiales en el muro de la protagonista de Rosario Tijeras: "¿No se están dando cuenta que están subiendo todo porque quieren hacer un pinche circo de todo?" dijo entre otras cosas. ""Si ustedes quieren admirar a una persona que dice que ama a los animales, que se le muere un perro a los seis meses y que lo abandona un mes porque está en Los Ángeles; que va y regala una peluca y sube una historia [diciendo] de que se une a todas las personas con cáncer y no sé qué. ¿Dónde está sonando, qué estás haciendo para ayudar realmente? Solamente quiere likes, eso está mal". Atónitos, fans y no fans de la bella Bárbara de Regil no entendieron de donde venía tanto odio: "En fin, eso me pasa por andar abriendo mi bocota, no vuelvo a decir nada", reconoció en un momento la actriz después de que los internautas se fueran contra ella. Gala Montes y Barbara de Regil Credit: Mezcalent.com; Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso el afamado periodista Gustavo Adolfo Infante, aunque Regil no es santo de su devoción como suele decirse, salió en defensa de la actriz de Parientes a la fuerza, y comparó los odios que ven la luz en redes de las personas que triunfan y algunos quieren derribar a toda costa: "No pueden soportar el éxito", dijo al referirse a Gala Montes. Después comparó las batallas de Regil con las de Saúl Alvarez: "Ve al Canelo, lo friegan por todo, ya solo le falta pelear con el demonio para demostrar que es el mejor libra por libra", recordó. Bárbara de Regil Perra Nala Credit: IG Bárbara de Regil "Esta muchacha", dijo volviendo a Montes, "está hablando de que la otra chava sube todo a redes sociales, pero ¿qué está haciendo ella? ¡Colgarse de la fama de Regil!", exclamó. Y también mencionó: "la envidia guárdatela mejor, porque quedas muy mal". Gustavo Adolfo Infante Credit: IG Gustavo Adolfo Infante Gustavo Adolfo Infante ha logrado famosas exclusivas, como las declaraciones de Frida Sofía acusando a su abuelo Enrique Guzmán de presuntos abusos cuando era una niña, un caso que ha terminado en los tribunales.

