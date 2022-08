Periodista da una mala noticia a Niurka Marcos sobre Juan Vidal Lo que dijo este famoso comunicador no le va a gustar nada a Niurka Marcos pues no deja muy bien su relación con el actor ni los sentimientos de este. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Besos, abrazos, carantoñas y 'te quieros', así están viviendo su relación Niurka Marcos y Juan Vidal desde su reencuentro. Atrás quedaron los malos entendidos tras salir de La casa de los famosos y los ataques iniciales por la falta de comunicación. Con todo ya arreglado, los tortolitos viven en una constante luna de miel y así se lo han dejado saber a los medios, para los que posan derretidos y hablando sin censura de todo lo que concierne a su relación. Sin embargo, no todo podría ser de color de rosa. Al menos así lo ha mencionado el periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa De primera mano, donde se hizo eco de unas palabras que no dejan precisamente bien a Juan. ¿Qué pasó? El comunicador mexicano repitió lo que dijo una reconocida experta en lenguaje no verbal que analizó las imágenes recientes de los enamorados. Sus conclusiones no fueron muy positivas que digamos. Niurka Niurka y Juan Vidal | Credit: Instagram STARPRO Entertainment "La que está más enamorada es Niurka, la que está encima de él, la que busca proximidad, la que está tocándolo todo el tiempo, la que no deja de verlo...", expresó Gustavo haciendo referencia al análisis realizado por Maryfer Centeno. Unas conclusiones que no dejan de ser eso, interpretaciones sacadas de unas imágenes en un momento determinado. Por ahora, la pareja no se ha separado ni un minuto desde su encuentro y sigue muy de cerca lo que pasa en La casa de los famosos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, ambos han celebrado por todo lo alto la expulsión de Daniella Navarro del reality, una de la grandes 'enemigas' de Niurka en la casa con la que tuvo su enfrentamiento más fuerte. El hacha de guerra, con ambas ya fuera, podría volver a desenterrarse.

