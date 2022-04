Todo sobre Gussy Lau, el hombre que ha enamorado a Ángela Aguilar para enojo de su familia El compositor Gussy Lau parece haberse robado el corazón de Ángela Aguilar, para aparente disgusto de la familia de la cantante. ¿Qué se sabe de él? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos se preguntarán quién es René Humberto Lau Ibarra, más conocido como Gussy Lau, el joven de 33 años que ha causado una gran polémica en la familia Aguilar con su relación con Ángela Aguilar luego de que todo Internet viera las apasionadas imágenes de ambos besándose. Hasta el momento no se le conocía relación sentimental alguna a la menor de los Aguilar, de 18 años, pero al parecer ha sido este joven de 33 quien le ha robado el corazón. ¿De quién se trata? Nacido en Sinaloa el 6 de junio de 1988, Gussy Lau, de padre coreano y madre sinaloense, es un cantautor y compositor de música de regional mexicano, de la cual Pepe Aguilar es uno de los mayores exponentes, según la prensa mexicana. Gussy Lau The 22nd Annual Latin GRAMMY Awards - Arrivals Gussy Lau | Credit: Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy Ha colaborado con importantes agrupaciones y artistas como Christian Nodal, Calibre 50, Leandro Ríos, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho o Grupo Firme. El joven ha sido galardonado en ceremonias de los premios Latin Grammy, Billboard, Spotify, SACM y MTV. Lau comenzó a trabajar para los Aguilar en marzo del año pasado, y compuso el tema "En realidad", interpretado por Ángela, y "Digan lo que digan", interpretado por Pepe. Ángela y Pepe Aguilar Ángela y Pepe Aguilar | Credit: Photo by John Parra/Getty Images for LARAS) Aparentemente de ese vínculo laboral también nació una relación amorosa con Ángela, que ambos habrían mantenido oculta, pero que ahora ya se ha hecho pública. "Ok, andamos juntos, porque para no hacer el cuento muy largo, tenemos saliendo un par de semanas", reveló el joven compositor en un live luego de que se desatara la polémica. Angela Aguilar y Gussy Lau Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy; Shy McGrath/WireImage También dijo que tanto Pepe como Aneliz, la madre de la joven, están de acuerdo con su relación, y respondió a quienes le cuestionan que es 15 años mayor que la cantante. "A los que les moleste mi edad, perdónenme la vida. Qué delito, les pido una disculpa. Pero si a mi pareja no les molesta ¿por qué tengo que preocuparme por lo que piense un tercero?", dijo. angela aguilar premio lo nuestro 2022 Credit: Mezcalent SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Por su parte, Ángela rompió el silencio y expresó su profundo malestar por el revuelo generado. "Me siento triste, defraudada", dijo. "Me duele el alma". "Tengo que tomarme un tiempo para poder reevaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver cómo voy a proceder", agregó.

