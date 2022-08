Gussy Lau, supuesto novio de Ángela Aguilar, rompe el silencio sobre el escándalo donde estuvo involucrado ¿Qué sucedió con Gussy Lau tras la polémica en la que estuvo involucrado? El exnovio de Ángela Aguilar revela todo al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos meses, Ángela Aguilar se vio envuelta en una importante polémica tras darse a conocer unas imágenes de la cantante con su supuesto novio Gussy Lau. Al joven incluso, debió pronunciarse al respecto. Ahora, el compositor habla por primera vez de su sentir tras haber sido uno de los protagonistas de dicho escándalo. "Sí me dolió que [a Ángela Aguilar] se le atacara así, honestamente. Pero bueno, ellos [su familia] dieron su comunicado", mencionó Lau a los medios de comunicación. "Sí claro [la vi muy lastimada por las críticas]. Ella nunca había tenido un escándalo, digo, fue un beso no. Pero se hizo un gran escándalo. Creo que le echó mucho carbón al fuego, honestamente, en todas las notas que vi". Pese a que el autor de "Ahí donde me ven" confiesa que "sí" se enamoró de Aguilar, pero considera que la situación se manejó de una manera inadecuada; ahora es enfático y "descarto" la posibilidad de retomar el romance con la intérprete de "Dime cómo quieres" porque es un capítulo cerrado en su vida. "Creo que los problemas de pareja se hubieran arreglado en pareja", advirtió. "La vida está enfrente en otras [cosas]. No hay que aferrarse a lo que ya pasó; fue un aprendizaje y listo. Espero que sí [Ángela se haya enamorado de él también]". Gussy Lua y Angela Aguilar Gussy Lua y Angela Aguilar | Credit: Arturo Holmes/Getty Images; John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a las posibles represalias en su contra por parte de Pepe Aguilar, con quien trabaja en su casa productora, Gussy Lau aseguró que no ha tenido ninguna; por el contrario, continúa componiendo para dicha empresa. Además, descartó que el tema "De lejitos hubiera sido escrito para Ángela Aguilar tras el conflicto. "Recién salió el dueto de Intocable; también el nuevo sencillo de Ángela, "Se disfrazó". Leonardo [Aguilar] por ahí lanzó una coautoría. Laboralmente todo bien. Para Pepe escribí "Que digan lo qué digan", "No me hablen de amor" y otras dos que no sé si vayan a salir", aclaró. "'De lejitos', ya la tenía. De hecho, he visto que han sacado muchas notas, pero la verdad es que no [fue con dedicatoria a Ángela]".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gussy Lau, supuesto novio de Ángela Aguilar, rompe el silencio sobre el escándalo donde estuvo involucrado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.