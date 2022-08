Gussy Lau, el 'amor prohibido' de Ángela Aguilar... ¿le dedica esta canción? El cantautor Gussy Lau, supuesto exnovio de Ángela Aguilar, comparte una romántica canción en Instagram. ¿Se la dedica a la hija de Pepe Aguilar? ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantautor Gussy Lau, supuesto exnovio de Ángela Aguilar, compartió un video en Instagram donde aparece cantando un romántico tema con guitarra en mano. "#delejitos vas a ser mi gran amor", escribió junto al video, que ha causado revuelo en las redes sociales. ¿Se lo dedica a la hija de Pepe Aguilar? "Por todo lo que un día te quise/ y el gran cariño que aún te tengo/ dejaré que esto cicatrice/ y a ver de dónde me sostengo", dice el tema, que canta muy apasionado, con una hermosa vista de un atardecer frente al mar asomándose por su ventana en Mazatlán, Sinaloa. "Es mejor que te suelte porque solo te hago daño/ Eres mucho para este perdedor/ Y no llores, ya vendrán mejores años/ De lejitos vas a ser mi gran amor", continúa la canción. ¿Se llamará este nuevo tema "De lejitos"? Lo cierto es que la canción atrapa con su letra y melodía. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Gussy Lua y Angela Aguilar Gussy Lua y Angela Aguilar | Credit: Arturo Holmes/Getty Images; John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Gussy Lau —cuyo verdadero nombre es René Humberto Lau Ibarra— acaparó miradas cuando salieron a la luz pública unas fotos del cantautor de 33 años besando a Ángela Aguilar, de 18. Lau ha colaborado con importantes agrupaciones y artistas como Christian Nodal, Calibre 50, y Grupo Firme. Según reportes, el compositor comenzó a trabajar para los Aguilar en marzo del año pasado, y compuso el tema "En realidad", interpretado por Ángela, y "Digan lo que digan", interpretado por su padre Pepe Águilar. "Ok, andamos juntos, porque para no hacer el cuento muy largo, tenemos saliendo un par de semanas", reveló el joven compositor en un live luego de que se desatara la polémica por la diferencia de edad entre ambos, ya que él es 15 años mayor que Ángela. "A los que les moleste mi edad, perdónenme la vida. Qué delito, les pido una disculpa. Pero si a mi pareja no les molesta ¿por qué tengo que preocuparme por lo que piense un tercero?", dijo en aquel entonces. Lo cierto es que ya no han aparecido juntos y al parecer la relación llegó a su fin.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gussy Lau, el 'amor prohibido' de Ángela Aguilar... ¿le dedica esta canción?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.