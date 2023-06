¡El guiño de Shakira a Lewis Hamilton en su nuevo y sorprendente anuncio! La cantante se metió en el papel de actriz en el nuevo comercial de las famosas papas fritas, Sabritas, donde luce rápida y furiosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Shakira protagoniza el anuncio de las papas Sabritas | Credit: Anuncio papas Sabritas Lo ha vuelto a hacer. Shakira ha sorprendido de nuevo con otro proyecto inesperado que ya se ha hecho viral en las redes sociales. Se trata de su participación en el nuevo comercial de las papas Sabritas que ha compartido la escritora y comunicadora Violeta Moreno en sus redes sociales, y del que dará más detalles en próximas publicaciones con imágenes del detrás de cámaras. En este anuncio, Shakira saca su faceta de actriz para meterse en su propio papel. Ejerce de una artista muy famosa e inmersa en importantes proyectos que dejan su agenda con poco tiempo para el disfrute. Llega un momento en que el estrés y el agobio por todos lados, agentes, fotógrafos y demás, es tan fuerte, que decide escaparse en una camioneta a toda velocidad y con una conducción algo temeraria. La protagonista salta todos los obstáculos como si fuera una piloto de la Fórmula 1, rápida y sin miedo al peligro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal es así que muchos ya han relacionado estas imágenes en tono de humor con quien parece ser su nueva ilusión, Lewis Hamilton. "Disfrutar es lo primero'', dice el anuncio de este snack, que ha sido rodado en Barcelona, y donde vuelve a destacar a la mujer fuerte, empoderada, y con esa garra que le empuja a llevar a cabo lo que se propone. Una historia en la ficción que tiene muchas similitudes con su propia vida y con la que ha vuelto a encandilar a su público.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡El guiño de Shakira a Lewis Hamilton en su nuevo y sorprendente anuncio!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.