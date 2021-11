Guillermo del Toro se casó en secreto: ¿quién es su esposa? El cineasta Guillermo del Toro contrajo matrimonio hace seis meses con la guionista Kim Morgan, quienes al parecer quisieron mantener el paso que habían dado en privado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Guillermo del Toro y Kim Morgan Guillermo del Toro y Kim Morgan | Credit: David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images El cineasta Guillermo del Toro contrajo matrimonio hace seis meses con la guionista Kim Morgan, quienes al parecer quisieron mantener el acontecimiento en privado. El periodista Marc Malkin reveló en su columna de la revista Variety que el mexicano de 57 años presentó a Morgan como "mi esposa" a sus amigos en la reciente gala Art + Film del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. "Me dijeron que se casaron en mayo", aseguró el columnista. Del Toro y Morgan se conocieron durante la producción de la cinta Nightmare Alley, en la que ella debutará como guionista de cine y que ha tardado tres años en terminarse debido a la pandemia de coronavirus. El cineasta dijo al periódico mexicano Reforma en 2018 que se había separado de su esposa Lorenza Newton un año antes, luego de dos décadas de matrimonio y dos hijas en común. "Me separé en febrero (de 2017) y me divorcié en septiembre, pero poca gente sabía", indicó. Poco tiempo después de esas declaraciones, a Morgan y Del Toro se les vio juntos en los Oscar, donde el cineasta fue reconocido con los premios al Mejor Director y Mejor Película por The Shape of Water. Guillermo del Toro y Kim Morgan Guillermo del Toro y Kim Morgan | Credit: David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images "Ella está trabajando conmigo, tenemos una buena amistad", dijo de Morgan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nightmare Alley, una adaptación del libro El callejón de las almas perdidas, se estrenará el 17 de diciembre en todo el mundo, y cuenta con las actuaciones de, entre otros, Cate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper, Willem Dafoe.

