¡Guillermo del Bosque se preparó para su muerte, según revela su esposa Vida Andrade! Cuando Guillermo del Bosque se sometió a fuertes tratamientos para palear el cáncer de médula que padecía, tuvo que pensar en lo peor y habló con su esposa Viva Andrade para hacer los arreglos pertinentes si él faltaba. By Carolina Amézquita Pino El cáncer de médula que mantuvo al borde de la muerte a Memo del Bosque, ocasionó que su familia se preparara para el peor desenlace. Si bien, el productor de televisión ya se recupera tras un largo procedimiento médico, su condición hizo que tomara las provisiones pertinentes y habló con su esposa Vica Andrade al respecto. "Obviamente platicamos de todo lo que pasaría, cómo pasaría; cómo quisiera él que fueran manejados sus restos. De mi parte igual", explicó Andrade a los medios de comunicación. "Era muy delicado; era muy difícil también porque el momento en que entras en esas pláticas [sobre lo que se debe arreglar si alguien fallece], parecería que estás aceptando que algo puede suceder. Entonces, es una línea muy delgadita". RELACIONADO: Guillermo del Bosque dice estar vivo de "milagro" Image zoom De acuerdo con la conductora, esta experiencia los obligó a arreglar todo lo relacionado con el cuidado de sus hijos; así como, los bienes que cada uno tiene. Todo ello, con el fin de proteger a sus vástagos de cualquier eventualidad si alguno de los dos faltara. "Esto sirvió también para poner en orden, no solo lo de él, sino lo mío y ponernos de acuerdo de qué pasaría si uno no está y el otro no está", agregó. "Memo [del Bosque] tiene tres hijos. Sus hijos, definitivamente, serían los encargados de tener las cosas que son de Memo y para mí eso es lo principal; para ellos, no tanto para mí". Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vica Andrade está feliz de la recuperación de su marido, pero revela que ahora Guillermo del Bosque deberá tener una serie de cuidados para evitar que la enfermedad regrese. "Él ahorita tiene por delante integrar a su vida hábitos, diferentes cosas que necesita hacer por lo que podría ser que llegó la enfermedad. Eso es lo que toca hacer después de un proceso como este", mencionó. "Tengo Memo para rato".

