Guillermo Arriaga recuerda a Fernando Gaitán, creador de Yo soy Betty, la fea: "Me pesó mucho su muerte" Exclusiva; El novelista y guionista mexicano recuerda al productor y escritor colombiano, fallecido de manera repentina en 2019 a los 58 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El laureado escritor Guillermo Arriaga participó en febrero pasado en la presentación virtual de la nueva edición del libro American Dirt, el seller American Dirt, de la Jeanine Cummins. El mexicano es conocido por sus guiones para las cintas Amores Perros, Babel (que le valió la nominación al Oscar en 2006) y Los tres entierros de Melquiades Estrada, por el cual obtuvo la Palma de Oro por en 2005. Y durante año Arriaga mantuvo una estrecha amistad con Fernando Gaitán, creador de la mundialmente famosa telenovela Yo soy Betty, la fea. Gaitán, a quien Arriaga llamar su "hermano" falleció en 2019 de manera repentina a los 58 años. Y durante una entrevista reciente con People en Español Arriaga lo recordó con cariño. "Fernando Gaitán fue una de las personas más generosas que puedas conocer. Yo siempre que iba a Bogotá me quedaba en su casa. Y no creas que fui una sola vez; Era de una inteligencia brutal, de una capacidad d trabajo...lo vi escribir Betty la fea dos en la mañana para grabar en la tarde", afirma sobre la telenovela que figura en el libro de récords de Guiness. "[Fernando] era uno de los mejores seres humanos que he conocido y al que extraño todos los días porque hacíamos un Skype por lo menos tres veces a la semana", prosigue. "[Es] un enorme vacío. Yo aparte hablé dos días antes de su muerte. Me pesó mucho su muerte". Fernando Gaitán y Guillermo Arriaga Credit: Cindy Ord/Getty Images for Fox Hispanic Media; Pascal Le Segretain/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto al anuncio de la participación de Arriaga en la serie Yo no soy Mendoza que Gaitán preparaba antes de su muerte y que fue anunciada en 2021 por la revista Variety el creador responde: "Creo que esa información la tiene que dar directamente Sony".

