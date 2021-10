¡Tu guía completa para disfrutar de #FestivalPeopleEnEspañol! ¿Qué estrellas estarán presente? Don Francisco, Alejandra Espinoza, Marjorie De Sousa y muchas más estrellas nos acompañarán este viernes, 15 de octubre a las 7 p.m. en la fiesta virtual Festival En Casa de People en Español. El evento es gratis ¡Así puedes conectarte! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Alista tu mejor vestido, tu bebida favorita, tus palomitas de maíz —o tus nachos con queso— para que disfrutes de #FestivalPeopleEnEspañol desde la comodidad de tu casa! La fiesta virtual es este viernes, 15 de octubre a partir de las 7 p.m. en PeopleEnEspañol.com. Podrás bailar al ritmo de "Ni diabla ni santa" de Marjorie De Sousa. La actriz y cantante venezolana—estrella de telenovelas como Hasta el fin del mundo, Mi marido tiene familia y Al otro lado del muro— nos habló de esta canción. "Mucha gente se identifica con él por el tipo de cosas que estamos viviendo en la actualidad, sobre todo con el tema de las redes sociales, que la gente opina, juzga, señala y no tiene ni idea de lo que realmente pasa, porque tampoco uno tiene que estar diciendo lo que pasa en tu vida", afirma. "Sí es un tema que te invita mucho a bailar, a vivirlo, a disfrutarlo y a decir que te valga lo que los demás piensen porque no es la realidad". La cantante puertorriqueña Elysanij cantará "Mátame" y habló en exclusiva con People en Español sobre este tema. "Esta canción personalmente significa para mi fuerza, valentía, amor propio", dijo. "Como artista significa todo, ya que puedo transmitir lo que canto para muchas personas que pueden agarrarse de mí y despertar, tomar acción sobre aquello que le esté haciendo mal". La joven estrella boricua —cuyo verdadero nombre es Janielys Maldonado— saltó a la fama con una nueva versión en spanglish del éxito "Killing Me Softly" de Lauryn Hill y los Fugees. Marjorie de Sousa y Alejandra Espinoza Credit: Dia Dipasupil/Getty Images; John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy También podrás disfrutar de tips de belleza. La presentadora de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, participará en el panel "¡Revive el glamour!" con nuestra editora de moda y belleza Kika Rocha, compartiendo sus secretos para lucir radiante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quieres sentirte motivada? Estas supermujeres compartirán sus historias de éxito y cómo vencieron retos. Mayra Mangal, nuestra Escritora Principal, Online Editor y Coanfitriona People VIP, estará a cargo del panel "Las mujeres latinas que rompen barreras en Hollywood" junto a la actriz de West Side Story y The Prom Ariana DeBose, Nikki López —creadora y productora ejecutiva de la serie animada Santiago Of The Seas de Nickelodeon— y Gloria Calderón-Kellett, productora de One Day At a Time. El legendario presentador Don Francisco también hablará de su triunfal regreso a la televisión en CNN en Español. Festival en Casa 2021 de People en Español Credit: People en Español Si las telenovelas son tu pasión, no te puedes perder estas charlas con dos de los galanes más queridos de la pantalla chica. El actor Roberto Manrique tendrá una conversación a corazón abierto con nuestra editora de entretenimiento Carole Joseph. El actor y productor Guy Ecker —protagonista original de la clásica telenovela colombiana Café con aroma de mujer— tendrá una charla íntima sobre su vida y su carrera. ¿Quieres tips de cocina? La ex Miss Universo, actriz, presentadora y autora puertorriqueña Dayanara Torres le pondrá sabor al evento, compartiendo sus consejos como chef gourmet y algunas de sus recetas favoritas. Únete a la fiesta de #HispanicHeritageMonth con Festival en Casa. El evento virtual será transmitido en vivo desde la página https://peopleenespanol.com/festival-en-casa-2021/ de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., hora del Este. Acompáñanos haciendo clic aAQUÍ.

