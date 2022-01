Guerra sin cuartel entre Juan Rivera y Lupillo: el primero asegura que el segundo quiso frenar la carrera de Jenni Con una carta de Jenni Rivera entre sus manos, Juan Rivera amenazó a Lupillo con contar cómo adquirió su casa en una batalla familiar que parece no tener tregua. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una pesadilla de dimes y diretes la que está viviendo la familia de Jenni Rivera alrededor del legado de la fallecida cantante. Una tragedia en la que los miembros de una misma familia se encuentran cada vez más alejados por problemas de dinero, después de que los hijos de la diva de la banda acusaran de robo a Rosie Rivera, albacea de su hermana. Juan Rivera salió públicamente a defender a su hermana Rosie, exigiendo documentos para que sus sobrinos puedan comprobar sus acusaciones, las cuales él considera absolutamente falsas, mientras que Lupillo Rivera se puso del lado de sus sobrinos y dijo que sus primos, hijos de Juan y Rosi, recibían dinero de la compañía que no les pertenecía. Ahora, en plena guerra familiar, un indignado Juan Rivera ante las nuevas acusaciones, siguió sacando los trapos sucios y en El gordo y la flaca mostró una carta en la que pareciera que su hermana Jenni hablaba mal de Lupillo Rivera, quien trataría de frenar su carrera. "¿Tú sabes el daño que has causado?", le increpó a Lupillo. "¿Tú sabes lo que vivió mi hermana contigo? Tú lo sabes, bro… No es bueno navegar con bandera de santito porque luego sale la verdad siempre". Juan y Lupillo Rivera Credit: Alma Salomon/The Grosby Group; NPA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta carta está firmada por mi hermana. Esta carta está escrita por ella. La gente cree que esto empezó ahorita, después de que Jenni se fue. No. Esto tiene años, bro", dijo mirando amenazante a cámara, con la misiva escrita y firmada por Jenni entre sus manos. Jenni Rivera, Juan Rivera Credit: Mezcalent/Telefutura Lupillo Rivera aseguró que era completamente falso que él tratara de frenar la carrera de nadie, sino al contrario: asegura que trató de ayudar a Jenni y a él, que fue su manager hasta hace poco.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Guerra sin cuartel entre Juan Rivera y Lupillo: el primero asegura que el segundo quiso frenar la carrera de Jenni

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.