Se desata guerra entre Alejandra Guzmán y su hermana Sylvia Pasquel El gran homenaje realizado en México para Silvia Pinal parece haber ocasionado un conflicto en sus hijas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado lunes 29 de agosto de 2022, se llevó a cabo un gran homenaje para honrar la carrera de Silvia Pinal. El evento fue coordinado por su primogénita Sylvia Pasquel, quien invitó a su hija Stephanie Salas y a su nieta Camila Valero a formar parte del homenaje en uno de los fragmentos sobre las obras musicales en la que la diva mexicana trabajó. Todo parecía transcurrir en orden; sin embargo, en un momento, Alejandra Guzmán se pronunció al respecto. "A mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer", expresó la rockera. Dicho comentario desató las especulaciones de que Pasquel no había invitado a su hermana a participar en alguno de los fragmentos donde se recordó la carrera teatral de su madre. Ante ello, la también productora decidió hablar sobre lo ocurrido con la intérprete de "Flor de papel". Sylvia Pasquel y Alejandra Guzman Sylvia Pasquel y Alejandra Guzman | Credit: mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No quiso, le mandé WhatsApp explicándole lo del homenaje; todo lo que iba a pasar en el homenaje. Y en ese WhatsApp le puse qué se iba a hacer y que estaría muy bonito que [Alejandra Guzmán] participara cantándole a su madre una canción y no quiso. Ella le habló a Efigenia [la asistente personal de Silvia Pinal] y le dijo 'nada más voy a ir como hija, no voy a ir a trabajar'", aclaró Pasquel en el programa mexicano de radio conducido por Javier Poza (Radio Fórmula). "Creo que si hizo ese comentario fue porque no cantó ahí, pero por supuesto que invité a mi hermana… ella no quiso. Y si con ese comentario quiere hacer pensar que yo no la invité, pues lo logró. Pero puedo demostrar que sí estaba invitada". De momento, Alejandra Guzmán no ha dicho nada sobre las declaraciones de Sylvia Pasquel.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Se desata guerra entre Alejandra Guzmán y su hermana Sylvia Pasquel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.