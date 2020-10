Close

¡Guerra de bikinazos en el mismo día entre Geraldine Bazán e Irina Baeva! Desde lugares diferentes, ambas actrices presumieron abdominales de acero y cuerpos de escándalo que hacen difícil decretar quién ganó este round de belleza. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tienen mucho en común, son actrices, las dos han caído rendidas a los encantos de Gabriel Soto y ambas cuentan con dos cuerpos esculturales. Irina Baeva y Geraldine Bazán no serán amigas en la vida real pero las dos provocan un gran revuelo cada vez que se lanzan en bikini a sus redes. Eso mismo pasó este jueves cuando las dos intérpretes decidieron compartir dos imágenes en traje de baño que dejaron a sus seguidores sin aliento. Desde lugares diferentes, Irina con su novio en un rincón paradisíaco y Geraldine con sus hijas de vacaciones, ambas se convirtieron en tendencia de inmediato. Después de un mes separada de su amor, la actriz rusa lo gritó a los cuatro vientos con estas románticas imágenes en una barquita. Para la ocasión esta amante de la moda eligió un minibikini verde que causó tanta sensación como sus palabras a Gabriel. "Es él a quien amo", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine, que lleva un mes imparable, posó sola pero no por eso menos sexy y arrebatadora. La foto la publicó a petición del público. La había compartido el día anterior en sus historias de Instagram pero gustó tanto que decidió ponerla entre sus imágenes principales. "De mis historias, a mi feed porque ustedes lo pidieron", escribió traviesa. Los piropos a ambas no se hicieron esperar y llenaron de cientos de comentarios sus diferentes publicaciones. Las comparaciones son odiosas, ya lo dice el refrán pero lo cierto es que en esta 'guerra' de belleza las dos salen vencedoras. Ambas se cuidan y poseen una figura de diez, ¡así que esto es un empate en toda regla!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Guerra de bikinazos en el mismo día entre Geraldine Bazán e Irina Baeva!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.