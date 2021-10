Esto respondió el Güero Castro cuando le preguntaron si trabajaría con su ex Angélica Rivera ¿El Güero’ Castro ya tiene el papel estelar para Angélica Rivera? Esto dijo sobre su ex y madre de sus 3 hijas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡El público decide! Si una telenovela tiene éxito, los productores tratarán de darle una continuación y eso es lo que ha pasado con La desalmada (Univision). Tal y como cuenta su productor José Alberto "el Güero" Castro, la historia protagonizada por José Ron y Livia Brito ha tenido tan buen rating que ya están viendo hacia adelante. "Los resultados han sido muy buenos, estamos valorando la posibilidad de ver si tenemos forma de hacer un spin-off o una segunda parte de la historia", dijo el productor a MezcalTV. "Se ha estado trabajando con el equipo de escritores, he estado también viendo la disponibilidad y posibilidad de tener al elenco nuevamente, eso nos dará la oportunidad de ver si se puede lleva a cabo o no, y si fuera el caso, sería a finales del próximo año". La desalmada; José Alberto Castro, productor de la telenovela José Alberto Castro, productor de la telenovela La desalmada | Credit: TELEVISA (x2) ¿Habrá La desalmada 2? El pensar en continuar no afecta en el final de la telenovela, que termina esta semana en México y próximamente en Estados Unidos. RELACIONADO: Así le fue en audiencia al esperado regreso de Rafael Amaya frente a La desalmada "Creo que el cierre de la novela salió un cierre fuerte, espero que lo vayan a disfrutar y ya después me regañarán o me sigan posteriormente con ella. Siempre el hecho de dejar un 'cliffhanger' (suspenso) es importante para un cierre. A veces les ha gustado, a veces me han regañado; por ejemplo, con 'Rubí' cuando di una opción a eso, la mitad le encantó y la otra mitad me regañaba, con 'Teresa' hice tres finales diferentes". La desalmada Credit: Televisa Y es que aunque a veces el público no sea consciente, en realidad es el que manda y los productores realizan encuestas que les sirven para tomar sus decisiones. "De [La desalmada] preparamos dos diferentes finales; todavía no se cuál de los dos vamos a mandar, depende mucho de la respuesta de la audiencia, depende mucho de lo que percibimos en los 'focus group', depende mucho cómo se va comportando con los personajes la historia y la gente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Trabajaría con su ex Angélica? Para terminar, el Güero espera que su ex esposa Angélica Rivera pueda volver pronto a la actuación. angelica rivera guero castro "Yo creo que es bueno que Angélica regrese a la pantalla; sí, a mí me encantaría trabajar con ella, también, me daría mucho gusto trabajar con ella, pero necesitaría tener el proyecto y hoy yo no lo tengo en las manos para darlo y es más, lo que tengo todavía previsto por los siguientes dieciocho meses de trabajo son tres diferentes proyectos que no tengo un personaje que valga la pena para ella", dijo. "No tengo algo que pueda cumplir con lo que ella se merece y con lo que ella puede hacer".

