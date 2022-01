Guaynaa sufre fuerte accidente Aquí todos los detalles del lo ocurrido con Guaynaa en Los Ángeles, California. ¿Cuál es su estado de salud? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madrugada de este lunes 17 de enero de 2021, Guaynaa, el novio de Lele Pons, fue víctima de un fuerte accidente automovilístico en la ciudad de Los Ángeles, California. La información la dio a conocer la agencia relaciones públicas French Toast en un comunicado, donde se explicó que el joven viajaba, como pasajero, en un automóvil que fue impactado fuertemente por otro vehículo. El artista sufrió "duros golpes y traumas, por lo que fue trasladado en una ambulancia al hospital". Por su parte, el rapero también dio a conocer su situación de salud desde el nosocomio donde permanece internado. "Agradecido con la vida, y con papito Dios. En la madrugada de ayer, fui víctima de un accidente vehicular. Ahora toca recuperarse. Sé que con el apoyo de mi familia, amigos, y fanaticada, voy a salir lo más pronto posible de esto. Gracias a todos por sus mensajes, y por sus llamadas. ¡¡Los amo!! Guaynaa", escribió en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Acompañó el texto con una serie de fotografías donde se le ve en la cama del hospital. En una de las imágenes está acompañado de su adorada Lele Pons. El cantante porta un collarín para proteger el golpe el el cuello. Guaynaa – Digital Cover – Fashion looks Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas les dieron muestras de apoyo. "¡Hermano míoooo! ¡Todas las mejores energías siempre para tiii!"; "¡Recupérate pronto!"; "¡Wow amigo! Que te recuperes pronto. ¡Abrazote y bendiciones!"; "¡Ánimo Guaynaa!"; "¡Qué te recuperes pronto! Mucha oración y bendiciones Guayyna ¡¡¡Pura buena energía!!!", y "¡¡¡Ay querido!!! ¡¡¡Ánimo que eso te sobra hasta para repartirnos!!! Mucho amor y paciencia y para adelante", fueron algunos de los comentarios. Mientras tanto, Guaynaa tendrá que permanecer en el nosocomio por algunos días.

