Guardaespaldas de Kanye West revela sus “ridículas” exigencias a la hora de trabajar con él Steve Stanulis, ex seguridad del marido de Kim Kardashian, vuelve al ataque y revela las exigencias y reglas de su antiguo patrón. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Bien es sabido que el mundo de las estrellas está lleno de extravagancias y excentricidades. Especialmente a la hora de lidiar con el staff o salir de gira. En el caso de Kanye West, bien es sabido que el rapero es sumamente exigente a la hora de ejecutar sus proyectos y no ceja ante detalle alguno, ni en lo personal ni en lo profesional. De ello ha dado fe una vez más Steve Stanulis, antiguo guardaespaldas del marido de Kim Kardashian, quien hace un par de años había hablado sobre su exjefe y que acaba de volver a la carga durante su participación en el podcast Hollywood Raw, que habla sobre los secretillos de la Meca del Cine. "Kanye tiene una normas ridículas. Quería que te quedaras 10 pasos detrás de él al andar por las calles", explicó el que asegura haber trabajado como seguridad de Woody Harrelson, Robert Downey Jr. y Steven Baldwin, por mencionar a algunas celebridades. "Obviamente si alguien se le va a acercar, para la hora en que yo me acerque para intentar prevenirlo el [ataque] ya habría ocurrido". Stanulis asegura que desde que conoció el intérprete de "Gold Digger" este hizo una fuerte impresión en él. "La primera vez que lo conocí fue en la Semana de la Moda", explicó. "Se supone que debería encontrarme con él en el estudio. Cuando él llega, nos metemos al ascensor y él me dice: '¿Qué no le vas a apretar al [botón] del piso al que vamos?'. Yo le dije 'no'. Entonces empezó a discutir impaciente. Yo le dije: 'Mira, hermano. Podemos hacer esto de tres maneras Una, me dices qué botón apretar y así ya sé. Dos, tú puedes apretar el botón y yo veré qué botón apretaste y ya sabré. O tres, te puedes quedar sentado ahí todo el día y decirme lo importante que es tú tiempo y no iremos a ninguna parte". La vida de Steve Stanulis ha girado alrededor de la fama. El productor, cineasta, escritor y actor también fue un fisicoculturista profesional: Un post reciente sobre una serie en la que está trabajando: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta versión es similar a la contada por Stanulis al tabloide The Sun hace dos años, donde contó que cuidar a North -la primogénita de West y Kardashian- era "mucho más fácil que cuidar al padre". "He trabajado para grandes celebridades, pero nunca había trabajado para alguien como él. Es diez veces peor de lo que creen", aseguró. Cabe señalar que Stanulis fue despedido porque según él Kanye lo captó hablando con su mujer en los pasillos del Metropolitan Museum en Nueva York, durante una de las fastuosas galas del Costume Institute. "Estoy impactado por la gran cantidad de comportamientos bizarros que vi en tan sólo dos semanas", exclamó en aquel entonces el residente del Bronx. "Es su mundo y todo gira alrededor de él. No sé cómo Kim sigue casada con él". De eso, hace ya dos años.

Close Share options

Close View image Guardaespaldas de Kanye West revela sus “ridículas” exigencias a la hora de trabajar con él

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.