Grupo musical causa la furia de los mexicanos por sus comentarios

Hace unos días, Yahritza y su esencia visitaron México con motivo de su próxima presentación. Si bien esta agrupación gozaba del aprecio de los habitantes de la tierra azteca, los comentarios de sus integrantes hacia este país y su comida ocasionaron la molestia de propios y extraños.

"Sí me gusta [la Ciudad de México], pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito", expresó Yahritza, la vocalista del grupo. "Pero si me gusta, está bonito".

Por su parte, los otros miembros también mostraron su inconformidad. "He estado aquí por más tiempo y, la verdad, no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más donde vivimos [Estados Unidos]", comentó por su parte Armando. "En Washington, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno".

Yahritza y su esencia Credit: Yahritza y su esencia Instagram

"Para mí también [lo que no me gusta] es la comida", expresó Jairo. "Porque soy bien delicado, solo como pollo, puras alas, que no tengan chile. La soda sabe diferente, no sé si tiene poco gas o menos azúcar".

Los internautas se pronunciaron de inmediato. "Con el nopal en la cara y no les gusta México"; "Regalo mis boletos; no voy a hacer famosos a personas que no suman a mi país"; "Yo propongo dejar de seguirlos, para que vean el impacto que tiene México"; "Cavaron su propia tumba México les dio fama, ¡México se las quita!", y "No hay nada peor que un pocho, no los quieren en USA y menos en México. No sé con que aires de grandeza se sienten", fueron algunos comentarios.

Yahritza y su esencia

Ahora, Yahritza y su esencia, conformada por tres hermanos, se disculpó por sus comentarios. "Que sepan que lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música, es el gran orgullo de tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa en dónde nacimos somos orgullosamente mexicanos y apreciamos el cariño del público y en especial en México", expresó Yahritza Martínez en un video que dio a conocer en su cuenta de TikTok.