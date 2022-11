Grupo musical que rinde tributo a música de Selena sufre trágico accidente Los Chicos del 512, banda que interpreta la música de la legendaria cantante, perdió a cuatro de sus integrantes en un apartoso choque. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El grupo Los Chicos del 512 está de luto tras la trágica muerte de cuatro de sus integrantes. La banda se dirigía al United Wireless Arena en Dodge City, Kansas, el viernes para presentar The Selena Experience, un homenaje a la fallecida cantante Selena Quintanilla, cuando el transporte donde viajaban se vio involucrado en un accidente automovilístico. El vehículo aparentemente chocó con hielo negro y perdió el control, provocando que se volcara en la carretera. Cuatro de sus miembros —Ricardo Madrid, Rubén Hernández, Andrés Sandoval y Leo 'Papo' Neblina— fallecieron en el lugar de los hechos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fundraiser by Chicos Friends Family Support for Beloved Musician & Crew! Los Chicos del 512 | Credit: GoFundMe El conductor del autobús, Joel Mana González, se encuentra hospitalizado en condición delicada. La agrupación estableció una cuenta GoFundMe para recaudar fondos para ayudar a las familias de los afectados. Por el momento se desconoce la condición de salud del resto de sus integrantes. De acuerdo a lo publicado en la cuenta, Madrid y Sandoval estaban supuestos a participar en el tributo a Selena, mientras que Hernández y Neblina harían un homenaje a Maná durante el evento. La banda originaria de Yuma, Arizona, había viajado hasta Japón en el 2019 para presentar su divertido espectáculo. Este verano dio la bienvenida a dos nuevos miembros, entre ellos su vocalista Keila Martínez, quien robaba los aplausos de la audiencia por su parecido con la legendaria cantante.

