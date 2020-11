Close

Gritos, llanto y aplausos en el multitudinario velatorio de Diego Armando Maradona El cuerpo del futbolista argentino ha sido trasladado a la Casa Rosada donde miles de fanáticos acuden a darle el último adiós. Se calcula que pasarán más de un millón de personas por la Capilla Ardiente. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El astro del fútbol Diego Armando Maradona sigue aglomerando multitudes de personas incluso después de su marcha. Quienes admiraron y siguieron su carrera hicieron fila para darle el último adiós en el velatorio público que se celebra en la Casa Rosada, la sede del poder ejecutivo de Argentina. Desde primerísima hora la hilera de personas para entrar se ha hecho interminable. Gritos, llantos y aplausos han sido las escenas más repetidas frente al féretro del que vistiera el número 10 de la camiseta de su equipo. Se calcula que más de un millón de ciudadanos acudirán a despedir a su ídolo en el campo durante las horas previas al entierro. Es tal la conmoción tras la marcha del Pelusa que este tributo por parte del pueblo se puede seguir en directo por televisión y por streaming. Un homenaje que ha requerido de altas medidas de seguridad no solo por las aglomeraciones, sino también por la pandemia. Después de esta Capilla Ardiente, que está prevista estar abierta hasta la tarde, el futbolista argentino será enterrado en el cementerio privado Jardín de Paz en el que descansan los restos de sus padres, Diego Maradona y Dalma Salvadora, según informó a la Agencia Efe Sebastián Sanchi, el que fuera jefe de prensa del deportista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pibe de oro, como le llamaban algunos, fallecía el pasado miércoles a los 60 años de edad debido a una parada cardiorrespiratoria en su casa, en la localidad del Tigre. El D10S, otro de sus apelativos, había estado ingresado de gravedad e intervenido de un hematoma cerebral a principios del mes de noviembre. Un trance que superó con éxito. Aunque nada hacía presagiar este inesperado final, lo cierto es que en sus últimas apariciones se veía desmejorado. Su corazón logró enfrentar la cirugía a la que fue sometido pero no ha podido resistir más. QEPD.

