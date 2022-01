Gemelos estrellas de la tv francesa mueren de COVID-19 a una semana de diferencia; ambos eran antivacunas Grichka e Igor Bodganoff, famosos presentadores, fallecieron a causa de COVID-19. Los gemelos mostraron su postura contra la inmunización. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los gemelos Grichka e Igor Bodganoff murieron a los 72 años, con menos de una semana de diferencia. Los conductores fueron ingresados en el hospital Georges Pompidou de París, Francia. El primero falleció el 29 de diciembre de 2021, tras entrar en coma; mientras el último lo hizo el 3 de enero de este 2022. La causa del deceso fue por COVID-19, confirmó el abogado de ambos hermanos, Edouard de Lamaze, a la emisora italiana RTL. Aunque, los famosos presentadores de la televisión francesa habían mostrado una postura antivacunas que no quiso ser confirmada por el representante legal. Ante ello, Luc Ferry, profesor de Filosofía y ex ministro de Educación, amigo de los dos hermanos, aseguró al diario Le Parisien que los presentadores no estaban vacunados. De hecho, ellos mencionaban que tenían una condición física que podía evitar el uso de la inmunización, según han referido diversos medios locales. Los gemelos alcanzaron la fama en 1979, cuando presentaron el programa de televisión Temps X; en el cual, mezclaban la ciencia ficción con teorías científicas asentadas. Así, esta emisión captó la atención de los jóvenes por su carácter divulgativo. Pese a ello, su trabajo obtuvo numerosas críticas negativas entre el establishment académico. Se mantuvo al aire hasta el 1989, cuando concluyó tras nueve temporadas. En 2002, lanzaron otro programa semanal titulado Rayos X, en el canal público francés France 2. Dos años después, presentaron un programa especial de cosmología de 90 minutos. Grichka e Igor Bodganoff Credit: Les Bogdanoff Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los hermanos no eran unos improvisados, Igor contaba con estudios en Semiología y un doctorado en Física Teórica; por su parte, Grichka era licenciado en Ciencias políticas y doctor en matemáticas. Sin embargo, el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), considerado el organismo francés más importante en temas científicos, consideró que los escritos de los gemelos no tenían el rigor científico para ser validados. Posteriormente, orientaron sus temas hacia teorías extraterrestres. Grichka e Igor Bodganoff también causaron polémica por realizarse diversas cirugías estéticas que cambiaron por completo su rostro. El primero no se casó ni tuvo hijos; por su parte, Igor tuvo seis hijos, producto de diversas relaciones sentimentales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gemelos estrellas de la tv francesa mueren de COVID-19 a una semana de diferencia; ambos eran antivacunas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.