"No voy a poder estar con él en 15 días hasta que pase el peligro": hijo de Grettell Valdez aislado de la actriz por el coronavirus La actriz mexicana compartió en sus redes sociales su angustia e impotencia por no poder estar cerca de su hijo Santino, quien permanece en cuarentena en casa de su padre debido a que tanto su pareja como él son portadores del Covid-19. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Angustiada. Así se encuentra la actriz mexicana Grettell Valdez después de conocer que la pareja del padre de su hijo, la conductora mexicana Odalys Ramírez, dio positivo en el test del COVID-19. La intérprete de 43 años compartió el pasado jueves un vídeo a través de sus redes sociales en el que visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas comparte que debido a este caso de coronavirus en su familia no podrá ver a su primogénito Santino durante los próximos 15 días ya que este debe permanecer en cuarentena en la casa de su padre. “Mi hijo el martes se fue a casa de su papá y pues claro que me entra la angustia. Él está muy bien, él está perfecto, yo estoy perfecto, mi marido está perfecto, pero pues Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en 15 días hasta que pase el peligro”, contó la actriz de exitosas telenovelas como Lo que la vida me robó y Médicos, línea de vida. “Hasta que pase esta situación él tiene que estar en cuarentena también en casa de papá y pues no puede salir, no puede venir conmigo, con mamá porque hay riesgo de que me pueda contagiar, a mi marido, a las chicas que están aquí con nosotros que las amamos”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Grettell reconoció sentir mucha impotencia en estos momentos ya que lo que más desea como mamá es tener a su hijo cerca para poder protegerlo, pero lamentablemente no es posible. “Es mi hijo, mi bebé, el único que tengo y en cuando me entere lo único que quieres hacer es abrazarlo y protegerlo y que nada le pase pero pues en este momento él va a tener que estar en casa de papá haciendo la cuarentena y haciendo las cosas que se tienen que hacer y los protocolos que se tienen que seguir”, aseveró la estrella mexicana. Image zoom Grettell Valdez La actriz, que tiene cerca de tres millones de seguidores solo en Instagram, pidió a sus fans cuidarse y tomar conciencia de lo delicada que es esta situación porque es real. “Crees que no va a pasar a tu gente y de repente pues sí, sí existe y sí hay que tener más conciencia, hay que tener muchos cuidados”, compartió. Cabe mencionar que el ex de Grettell, Patricio Borghetti, también dio positivo. Advertisement

Close Share options

Close View image "No voy a poder estar con él en 15 días hasta que pase el peligro": hijo de Grettell Valdez aislado de la actriz por el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.