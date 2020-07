Grettell Valdez: "Mi marido está atrapado en Suiza" La actriz mexicana lleva cuatro meses alejada de su marido Leo y aún no sabe cuándo podrá verlo. Moisés González and Porand Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia del coronavirus ha llevado a Grettell Valdez a vivir situaciones difíciles e inimaginables. Si hace unos meses la actriz mexicana sufrió la ausencia de su hijo, quien tuvo que permanecer varias semanas en cuarentena obligatoria en la casa de su padre, el actor y presentador Patricio Borghetti, luego de que este diera positivo en la prueba de COVID-19; ahora es su esposo quien se encuentra alejado de ella y no por voluntad propia. La pareja de la villana de exitosas telenovelas como Lo que la vida me robó viajó hace varias semanas a su país de origen, Suiza, y le ha sido imposible regresar debido a la crisis sanitaria que se vive actualmente en el mundo como consecuencia de la imparable propagación del virus SARS-CoV-2. Image zoom Grettell Valdez y su esposo Mezcalent; Instagram Leo "Mi marido está atrapado en Suiza", informó este jueves la actriz durante un encuentro en línea con Alejandra Espinoza en el programa digital de Univision El break de las 7. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de 44 años, quien forma parte del elenco de la recién estrenada telenovela Médicos, línea de vida (Univision), contó que lleva casi cuatro semanas sin ver a su esposo y la situación promete alargarse ya que no se sabe cuándo podrá regresar a México. "Como cuatro semanas va a ser, la verdad es que no quiero ni pensar porque todavía ni siquiera le dicen en la aerolínea cuándo hay de regreso", informó Grettell. La actriz, que tiene tres millones de seguidores en Instagram, reconoció en la entrevista que antes de la llegada de Leo a su vida estaba segura de que el amor no era para ella. "Yo no creía en el destino ni que Dios algo tiene programado para ti. Yo ya estaba en ‘el amor no es para mí’. Yo ya tenía un año sola", se sinceró. Aunque su idea en un inicio era tener otro hijo –el primero con su actual esposo– Grettell descartó definitivamente que vaya a volver a animarse a ser mamá. "Yo dije que quería un hijo este año. Creo que ya no va a haber hijo. En la situación en la que vivimos creé una conciencia. Soy muy afortunada, tengo un hijo espectacular, maravilloso, que amo. Ya soy mamá, entonces creo que ahí nos quedamos", aseveró.

