¡Lágrimas de felicidad! Grettell Valdez comparte el emotivo reencuentro con su hijo tras 15 días separados por el coronavirus La actriz mexicana por fin pudo abrazar nuevamente a su primogénito, quien permanecía en cuarentena en casa del ex de Grettell. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de la tormenta viene la calma. Tras vivir momentos de mucha angustia e impotencia luego de tener que estar separada de su hijo Santino durante 15 días mientras este permanecía en cuarentena en casa de su padre, el actor y presentador Patricio Borghetti, quien dio positivo a la prueba del COVID-19; Grettel Valdez por fin pudo abrazar este martes a su primogénito. Con lágrimas en sus ojos –en esta ocasión de felicidad–, la guapa actriz mexicana compartió el emotivo momento con sus seguidores a través de las redes sociales. “Y ahora no me importa si tengo que quedarme un mes pero estoy contenta y feliz porque estoy al lado de la persona que más amo en mi vida […] Ya está conmigo mi chaparrito. Estoy muy contenta. Hoy lo recogí muy temprano”, expresó una Grettell muy emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La que fuera villana de exitosas telenovelas como Lo que la vida me robó compartió que su hijo se encuentra completamente sano tras pasar 15 días en cuarentena voluntaria. “Él está perfecto, él está muy bien, pasaron 15 días y ahora ya está con mamá”, detalló. Consciente de la situación tan difícil que se está viviendo en el mundo a causa de la pandemia del coronavirus, la actriz se comprometió a seguir ayudando a quienes lo necesitan ofreciendo sus redes sociales a las empresas que se están viendo muy afectadas económicamente por la crisis para ayudarles a promocionar sus servicios y productos en estos tiempos tan complejos. “Seguiré ayudando en lo que yo pueda en mis plataformas para todas las empresas que están ahorita pasando por una situación complicada. Yo estaré ahí apoyándolos y nada a cuidarnos porque es momento de protegernos, es momento de ser responsables”, pidió. Advertisement

