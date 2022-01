Grettell Valdez reaparece cantando y bailando tras la amputación de parte de un dedo pulgar Grettell Valdez reapareció en sus redes sociales cantando y bailando "Buenos días señor sol", un tema del mítico Juan Gabriel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien demuestra que ante los obstáculos de la vida hay que mantener siempre la sonrisa y la buena vibra, esa es Grettell Valdez, quien recientemente tuvo que ser sometida a una operación para amputarle una parte de un dedo pulgar. A días a la operación por la cual sus seguidores han estado muy preocupados, la actriz mexicana reapareció en sus redes sociales cantando y bailando "Buenos días señor sol", un tema del mítico Juan Gabriel. Las imágenes fueron compartidas en sus historias de Instagram, y en ellas puede verse a Valdez acabada de despertar y de muy buen ánimo junto a su gran amor, su hijo Santino. "Así de felices y agradecidos se despierta en esta casa", escribió la actriz junto a las imágenes, las cuales han dejado muy tranquilos a los seguidores. "Bendecidos sean hermosa, cada día es una oportunidad que nos da la vida para seguir adelante 🙏🙏🙏🙏"; "esa es la actitud ❤️"; "qué buen ánimo 👏👏👏 contagioso", le dijeron. Recientemente, a la actriz se le diagnosticó una nueva afección en el mismo miembro donde unos años atrás le fue detectado un cáncer. "Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor) 'hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia', le dije 'ok'", explicó Valdez al programa Hoy (Televisa). "Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de la cirugía, que resultó ser todo un éxito, la mexicana agradeció a todos los que se mantuvieron preocupados por su salud. "Gracias a todos por sus oraciones y muestras de cariño. Acompañada de mi hijo. La cirugía fue un éxito. Ahora estoy en casa recuperándome, no puedo hablar mucho ya que me entubaron y duele", dijo. No obstante, ya lo peor parece haber quedado atrás y Valdez se encuentra plena para seguir adelante con todos los restos personales y profesionales de este nuevo año.

