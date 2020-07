Grettell Valdéz reacciona a los rumores del supuesto arresto de su marido en Suiza por fraude La actriz ha reaparecido en sus redes con un mensaje y unas imágenes muy reveladoras después de que el programa Ventaneando anunciara que su marido Leo Clerc está preso en Europa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Casi nadie ha empezado el 2020 con buen pie, pero para Grettell Valdéz este nuevo año ha sido especialmente difícil. Debido al inesperado brote de coronavirus, la actriz se vio obligada a estar separada de su hijo Santino, quien pasó la cuarentena con su padre Patricio Borghetti, que dio positivo. Después de unas semanas de angustia finalmente se encontraron y todo volvió, más o menos a la normalidad. Desafortunadamente, una nueva noticia, no muy buena, sobre su familia ha salido a la luz. Según el espacio televisivo Ventaneando, su esposo Leo Clarc se encuentra supuestamente preso en Suiza por fraude y lavado de dinero. Según la documentación recopilada por la redacción del show, el modelo y empresario ha sido condenado a 18 meses de prisión, por los delitos arriba mencionados. Sin embargo, los hechos descritos no han sido oficialmente confirmados por ninguna de las partes y tan solo es una información compartida por el programa mexicano. Grettell no se ha escondido y ha reaparecido en sus redes de lo más tranquila y posando en traje de baño. "Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento donde estamos", ha expresado refiriéndose a una cita célebre del escritor Alejandro Jodorovsky. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso no es todo, también la hemos visto reír y bromear en sus historias de última hora de Instagram donde presume de su entrenamiento físico y de su saludable menú para estar en forma. Image zoom Grettell Valdéz IG/Grettell Valdéz Image zoom Grettel Valdéz IG/Grettel Valdéz A juzgar por su estado de tranquilidad y buen humor, Grettell no parece muy afectada, lo que nos hace realmente poner en duda si es verdad todo lo que se ha dicho. Recordemos que hace unos días era la propia actriz mexicana de 44 años quien informaba de que su marido había quedado atrapado en Suiza. Eso sí, en ningún momento explicó que se trataba de asuntos legales. La razón que exponía la actriz de Lo que la vida me robó, tenía más que ver con el problema actual de la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. El tiempo dirá cuál es el motivo real. Sea lo que fuere, le mandamos toda la fuerza y el cariño del mundo a Grettell.

