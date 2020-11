Close

Malas noticias para Grettell Valdez: "Lamentablemente me contagié de COVID-19" La actriz fue la encargada de anunciar la triste noticia a través de sus redes con un mensaje lleno de preocupación y tristeza donde comparte cómo lo está pasando. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2020 está siendo un año lleno de retos para todos pero para algunos mucho más que para otros. Por ejemplo, Grettell Valdez. Después de tener que separarse de su hijo Santino por más de dos semanas precisamente por el coronavirus, ahora es ella quien acaba de anunciar que se contagió. Tal y como informó El gordo y la flaca, la actriz publicó un video donde confirma la triste noticia pocas semanas después de que perdiera al que fuera como su padre, Guillermo Smythe. "Lamentablememente me contagié de COVID-19. Estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación", dijo con un notable gesto de dolor y malestar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero como no todo van a ser malas noticias, la protagonista de Médicos también se mostró feliz por su nominación como Mejor Actriz Coestelar en los premios TV y Novelas en los que participó de manera virtual y donde ganó en la categoría de Favoritos del público como la villana más guapa. Image zoom Credit: Cortesía TELEVISA Tal y como explicó en sus historias, ahora toca recobrar fuerzas y cuidarse mucho. "No bajen la guardia y síganse cuidando", recomendó a sus seguidores. Todo lo mejor para ti, ¡deseándote una pronta recuperación!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Malas noticias para Grettell Valdez: "Lamentablemente me contagié de COVID-19"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.