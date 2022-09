Grettell Valdez muestra cómo quedó su dedo tras el cáncer que padeció La actriz sufrió un cáncer en uno de sus dedos que le hizo perder parte de su huella dactilar y una porción de la uña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace cuatro años a Grettel Valdez le detectaron cáncer en un pulgar que llevó a que se le amputara una parte del dedo. Hace unos meses tras este diagnóstico, la actriz además compartió que iba a necesitar quimioterapia después de que el pasado enero se le volviera a practicar una amputación parcial. Con estas medidas, los doctores esperaban eliminar la enfermedad por completo. Ahora, tiempo después de la cirugía, Grettell mostró los resultados de su dedo en una entrevista para El gordo y la flaca (Univision): "Les digo una cosa, ya me dieron de alta, justo hace una semana fui con mis doctores y me revisaron, fui tanto con el oncólogo y con mi cirujano, los dos me dieron de alta ya, fue la última radiación que tuve", contó feliz. Grettell Valdez Grettell Valdez | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La verdad es que ni se nota nada, digo, si lo ves así en perspectiva sí, se ve más chiquito. Me quedó un poquito chuequito", comentó la intérprete. "La verdad es que toda la huella la perdí y la mitad de la uña", puntualizó luego. La actriz de 46 años espera que todo esto quede como una mala experiencia y un mal recuerdo que en su momento le sacó el susto de su vida. "Esperemos que después de la radiación y la quimio que me pusieron local ya se quedó en el pasado, fue un susto muy grande, esa palabra, cuando te la diagnostican es muy fuerte", finalizó. Grettell Valdez Grettell Valdez | Credit: Instagram Recordemos que Grettell publicó algunas fotografías de su dedo recién operada y comentó comentó con sus seguidores que lo mejor era amputar: "Me mandaron a hacer estudios y llegamos a la conclusión de que realmente lo que tengo es un virus que trasmuta a cáncer y que lo mejor era amputar". Al dar detalles de su enfermedad, Grettell confesó que contrajo el virus que tuvo como consecuencia la amputación parcial de su dedo, debido a un manicura con instrumentos sin limpiar. Grettell Valdez Grettell Valdez | Credit: Instagram

