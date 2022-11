Ivonne Montero y Grettell Valdez emprenden en la misma compañía que Allisson Lozz Hace 3 meses, la retirada actriz mexicana Allisson Lozz decidió dar un giro profesional a su vida. Ahora Grettell Valdez e Ivonne Montero se han animado a seguir sus pasos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Grettell Valdez Grettell Valdez; Allisson Lozz; Ivonne Montero | Credit: Mezcalent (x3) Grettell Valdez se ha caracterizado por ser una persona muy activa que siempre está en la búsqueda constante de nuevas aventuras profesionales que le permitan seguir creciendo. Esta vez esa aventura profesional la ha encontrado lejos de la actuación y la televisión. La que fuera villana de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Lo que la vida me robó y Lo imperdonable ha decidido emprender en la industria cosmética y de la salud de la mano de una compañía de mercadeo en red de origen turco enfocada en la belleza y el cuidado personal. ¿Por qué? "Porque conocí a Sinan, que es el dueño de esta empresa, porque probé los productos y me parecen extraordinariamente espectaculares, de una gran calidad, porque acaba de llegar a Mexico y porque soy una persona que me encanta el marketing y porque me encanta trabajar, me encanta sumar, me encanta siempre estar activa y sobre todo me encanta ganar dinero", comentó Valdez en una reciente dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo desde su perfil de Instagram. Grettell Valdez Grettell Valdez | Credit: Instagram Grettell Valdez Para ello, la actriz de 46 años ha comenzado a crear su propio equipo, personas que como ella buscan ganar dinero a través de las comisiones por los productos que venden. "Gracias por confiar en esto, por confiar en mí, créanme que vamos a trabajar muchísimo, la vamos a romper", aseveró Grettell, quien supera los 3 millones de seguidores en Instagram. Grettell Valdez Grettell Valdez | Credit: Instagram Grettell Valdez ¿Significa esto que deja la actuación? No, la actriz combinará ambas facetas. Pero Grettell no es la única. La ganadora de la segunda temporada de La casa de los famosos, Ivonne Montero, también ha encontrado una nueva fuente de ingresos a través de esta vía. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Mezcalent "De pronto hay como un estigma en donde de repente me escriben y me dicen: 'No, es que ella no hace el negocio, ella nada más es imagen'. Y no, la verdad es que no. Yo ya conozco este estilo de mercadeo porque, aparte de que es tendencia a raíz de todo lo que ha venido pasando desde la pandemia, yo he hecho este negocio en distintas empresas y ahorita estoy aquí y estoy muy contenta. Estoy enamorada de esta faceta mía porque es como conocer una nueva capacidad que tengo de crecimiento personal, de ver por mí, por mi vida", aseveró Ivonne. Allisson Lozz también está Curiosamente, la compañía en la que han decidido emprender Grettell e Ivonne es la misma en la que se desempeña como influencer de belleza la retirada actriz mexicana Allisson Lozz. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos y En nombre del amor se unió a la compañía este verano –su esposo también hace equipo con ella– y en apenas tres meses ha conseguido importantes logros que la han llevado a sobresalir. "Somos team platino en nuestro tercer mes y cerramos [el mes] siendo 13 directores en todo nuestro team Imperio: 2 directores gerente oro, 3 directores gerente bronce, 1 director y 7 gerentes directores nuevos", presumía el pasado 7 de noviembre en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gracias a su buen desempeño, la compañía la ha premiado ya con varios viajes. "Aquí los sueños se hacen realidad y sin sacrificar lo más importante", aseveró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ivonne Montero y Grettell Valdez emprenden en la misma compañía que Allisson Lozz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.