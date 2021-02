La noticia, se sincera, la llenó en un primer momento de mucho miedo e incertidumbre. "En cuanto a mí me dijeron que fue positivo entré en una angustia de: 'No puedo respirar, me voy a morir'. Te haces manija pero cañón porque no te lo esperas", reconoce Grettell. "El primer día me apaniqué. No podía dormir y me tuve que parar, me salí al jardín a caminar, me estaba dando un ataque de ansiedad muy fuerte, o sea entré en un pánico de no me quiero morir, tengo muchas cosas que hacer. No me lo esperé. Jamás pensé que me iba a tocar".