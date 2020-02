"Lo maltrataron [...], lo ofendieron": Grettell Valdez denuncia que su hijo Santino sufrió bullying La actriz mexicana dio a conocer a través de sus redes sociales que el niño de 11 años fue 'maltratado' en su club por dos personas adultas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Grettell Valdez, quien graba actualmente en México la telenovela estelar de Televisa Médicos, Línea de vida junto con Daniel Arenas y Livia Brito denunció públicamente este martes a través de sus redes sociales que su hijo Santino, de 11 años, sufrió bullying en el club en el que entrena. Visiblemente triste por lo sucedido, la actriz mexicana compartió un vídeo en Instagram Stories en el que explica que cuenta que su primogénito fue maltratado por dos adultos. “No sé qué está pasando en este mundo, de verdad hoy ha sido un día terrible: maltrato a las mujeres, escuchar las noticias… Es lamentable ver lo que está sucediendo, o sea no lo puedo creer. Hoy tuve que ir al club de mi hijo donde está porque ayer dos adultos maltrataron a mi hijo de 11 años, prácticamente le hicieron bullying, lo maltrataron, lo traían de un lado a otro, lo ofendieron, a un 1 niño de 11 años, dos adultos que están en el club para servir, para darle clase a mi hijo, para enseñarle”, dio a conocer la intérprete de 43 años en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La que fuera villana de exitosos melodramas de Televisa como Lo que la vida me robó lamentó que vivamos en una sociedad tan violenta y alzó la voz para acabar con este mal. “Tengo el corazón hecho piedra literal. Estas cosas me matan, me mata… Violencia por todos partes, hombres, mujeres, niños, lo viví con mi hijo. No podemos permitir esto, tenemos que dar amor carajo, no puedo creer, la gente está muy enferma, muy loca”, expresó. Este lamentable episodio de bullying que sufrió Santino en su club se produce apenas unos días después de que el menor de edad fuera noticia en los principales medios de comunicación luego de grabar una participación especial en la telenovela que encabeza actualmente su famosa mamá en México y que marca su esperado debut como actor en la televisión. Advertisement

