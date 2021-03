Close

Grettell Valdez: "Mi papá nunca me reconoció" La actriz mexicana abrió su corazón y reveló por primera vez detalles de su complicada infancia en una entrevista con el conductor mexicano Yordi Rosado. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, Grettell Valdez vive actualmente una de las etapas más hermosas de su vida, tanto en el terreno profesional como en el personal. Pero, contrario a lo que muchos podrían pensar, la vida de la que fuera antagonista de exitosas telenovelas como Lo que la vida me robó no siempre fue tan feliz y exitosa. Así lo reconoció la propia Grettell en una reciente entrevista con el conductor mexicano Yordi Rosado, donde la actriz abrió, como pocas veces sucede, su corazón y compartió por primera vez detalles hasta ahora desconocidos sobre su difícil y emotiva historia de vida. "Mi papá nunca me reconoció", confesó al poco tiempo de iniciar la entrevista. La actriz de Médicos, línea de vida y Buscando a Frida contó que su madre quedó embarazada la primera vez que tuvo relaciones con su padre y este nunca quiso reconocerla como hija. "La historia que yo sé es que estaban muy inmaduros en esa época, yo creo también, y su papá [refiriéndose al padre de su padre] le dijo: 'No, no, te están enjaretando un niño, no, no', entonces nunca me reconoció", explicó la intérprete de 44 años. "Yo no tengo el apellido de él". Image zoom Grettell Valdez | Credit: Grettell Valdez Ante la ausencia en su vida de su padre biológico, Grettell compartió que su figura paterna pasó a ser su tío, Guillermo Smythe, quien lamentablemente falleció el año pasado. "Yo a él le debo todo", expresó con la voz entrecortada y el rostro lleno de lágrimas. "No sabes cómo lo admiraba, un señorón, o sea un porte; pero deja eso, era tan bueno, te daba una paz tan bonita […]. Yo a él le agradezco mil cosas porque yo por él empecé [a estudiar actuación]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz reconoció que no tuvo una infancia fácil ya que a la complicada situación económica que se vivía en su casa se le sumaba la difícil relación que tenía con su madre. "Al principio de chava yo no entendía, yo decía: 'Pero, ¿por qué me trata así? ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿por qué tengo que vivir esto? Yo no la entendía y con mi hermana tampoco me llevaba. Yo era como el patito relegado y tenía muchas situaciones que no estaban padres que tuve que vivir en mi infancia", reveló. "Yo decía: 'Es que mi mamá no me quiere, es que mi mamá me odia'", se sinceró. Grettell admitió que no fue hasta que comenzó a ir a terapia con aproximadamente 20 años cuando pudo comenzar a entender el comportamiento de su progenitora. "Lo único que hice fue entender la situación para después volcar todo eso que yo viví, que no fue padre, decirle 'gracias' y respetarla. Y la amo profundamente, aunque no tenemos la misma comunión, tenemos diferentes maneras de pensar, pero el amor y el respeto siempre va a estar porque es mi mamá", dejó claro la mamá de Santino.

