Grettel Valdez se someterá a la amputación del parte de un miembro ¿qué le sucedió? Tras padecer una importante situación de salud, Grettel Valdez dio a conocer que deberán quitarle parte de un miembro. La actriz explica detalle su complicada situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos años, a Grettel Valdez le fue detectado cáncer en un dedo y le quitaron la parte afectada. Ahora, a la actriz le ha sido diagnosticada una nueva afección en el mismo miembro, que le ocasionará le sea amputado y explica lo que le ocurre. "Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor) 'hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia', le dije 'ok'", relató Valdez al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). De acuerdo con la intérprete de Gabriel Pons de Carmona en la teleserie Buscando a Frida cuando estaba a punto de atravesar por la cirugía pertinente para que le extirparan esa nueva anomalía, el especialista decidió hacer mayores estudios y descubrieron qué es lo que en realidad ocurre. "Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía y ya estando ahí en la plancha, ya lista, llega el doctor y me dice, 'no te voy a operar… en una semana se te expandió y no es normal'", explicó. "Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es". Grettel Valdez Grettell Valdez es Gabriela en Buscando a Frida | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Grettel Valdez explicó que le quitarán toda la zona que tiene esa enfermedad y pese a que le amputarán gran parte de ese miembro, lo prefiere a sufrir cáncer. "Sí me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa", concluyó.

