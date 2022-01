Grettell Valdez revela si su vida corre peligro con el problema de salud que tiene, ¿es cáncer? ¿Cuál es la verdadera situación de salud por la que atraviesa Grettell Valdez y que ha causado conmoción pública? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Grettell Valdez dio a conocer que tenía un problema de salud y en consecuencia tenía que perder una parte de un dedo, tal como le había ocurrido tiempo atrás a causa de un cáncer que padeció en esa zona. De inmediato, sonaron las alarmas y se pensó que nuevamente esta enfermedad había regresado y ahora la actriz explica lo que le ocurre. "Sí tienen que cortarme parte del dedo. Todo va a estar bien. Esto es un proceso que apareció hace casi cinco años. Hace cinco años era un cáncer, hoy por hoy no es cáncer. Porque muchas personas se han acercado a mí [para preguntarme]. Agradezco muchísimo. No tengo cáncer. Ahorita lo que me van a quitar no es un cáncer. Hace cinco años lo fue, me lo quitaron, me lo erradicaron, me hicieron un injerto", explicó Valdez en un live que realizó en su cuenta de Instagram. "Ahorita es una verruga que es un virus que, efectivamente, si no lo quitamos, transmuta". La intérprete de Gabriela Pons de Carmona en la telenovela Buscando a Frida dio a conocer que se someterá a una intervención para extirpar la parte afectada. Grettell Valdez Grettell Valdez | Credit: Grettell Valdez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La siguiente semana entro a cirugía, les pido que recen mucho por mí. Ahorita estoy tratando de estar tranquila, de mantenerme en casa, de cuidarme, porque no me puedo arriesgar a contagiarme [de COVID-19]", explicó. "Después de la cirugía vienen varios procesos que tengo que seguir; quimios, cosas que ya les contaré, que después de la cirugía les prometo que les voy a hacer toda una reseña de cómo me fue en la cirugía". Grettell Valdez aprovechó para agradecer las muestras de apoyo por parte de sus fanáticos y gente cercana. "Voy a estar muy bien. Gracias por sus oraciones porque sí, de repente, uno se siente un poco solita y los afectos de cariño que me han hecho llegar ustedes; mis amigos que me escriben, que se alarmaron un poquito de esto, pero voy a estar bien, se va a erradicar todo eso y vamos a dejarlo al pasado. Estoy en muy buenas manos", concluyó.

